Pozitivan na kokain: Rukometaš „pao“ na doping testu (foto)

Rukometaš Umaga Josip Maršan suspendiran je nakon što je bio pozitivan na kokain na dopinškom testiranju provedenom 2. ožujka. Dvadesettrogodšnji rukometaš, koji je u karijeri zaigrao i za PPD Zagreb, rođen je u Zadru, gdje i odradio prve rukometne korake te je iz RK Zadra otišao u Umag . U prosincu prošle godine došao je u PPD zagreb, no usprkos velikim najavama zadržao se samo dva tjedna, nakon čega se vratio u Istru. Nakon provedene revizije nalaza, razvidno je da se radi o očiglednom kršenju odredbe 2.1 Pravilnika za borbu protiv dopinga HZJZ te je sportašu određena privremena suspenzija od dana 20. ožujka 2019. #josipmarsan #kokain #doping #hzjz #test #rukomet #drukcijioddrugih #kladionica #sportplus #sportas #handball #zadar #hrvatska