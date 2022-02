Poznata kompanija ismeva Đokovića zbog izjave da nije antivakser

Nakon intervjua Novaka Đokovića za BBC, u kome ističe da nije antivakser, ali da su mu principi donošenja odluka o sopstvenom telu važniji od bilo koje titule, deo strane javnosti požurio je da mu ipak dodeli antivaksersku titulu.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/wivO3L2dTp

— Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022