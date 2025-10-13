Prades: Očekuju nas veoma bitne utakmice protiv Litvanije i Ukrajine

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades izjavio je danas da su predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv selekcija Litvanije i Ukrajine veoma važne za njegovu ekipu i dodao da se nada pobedi u oba duela.

„Srećan sam što sam ponovo ovde i raduje me što vidim opet ove devojke. Očekuju nas dve veoma bitne utakmice protiv Litvanije i Ukrajine, nadam se da ćemo osvojiti četiri boda i spremno dočekati Svetsko prvenstvo. Analizirali smo rivale i dobro ćemo se pripremiti“, naveo je Prades, a preneo sajt Rukometnog saveza Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije se danas okupila u Staroj Pazovi, gde će obaviti deo priprema pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srpske rukometašice će prvo u četvrtak, 16. oktobra, u Beogradu dočekati Litvaniju, da bi potom u nedelju, 19. oktobra, u Slovačkoj igrale protiv selekcije Ukrajine.

Reprezentativka Srbije Dunja Radević izjavila je da očekuje pobede u utakmicama protiv Litvanije i Ukrajine, i dodala da će ti mečevi biti dobra priprema njenoj ekipi za predstojeće Svetsko prvenstvo.

„Očekuju nas zanimljive utakmice protiv Litvanije i Ukrajine, ali mislim da pitanje pobednika ni jednog trenutka ne treba dovoditi u pitanje. Ujedno ove dve utakmice biće dobra uvertira za mečeve koji nas očekuju na Svetskom prvenstvu“, kazala je Radević.

Debitant u seniorskoj reprezentaciji Srbije, golman Gordana Petković rekla je da joj je čast što je deo nacionalnog tima i da se nada da će se izboriti za mesto u postavi.

„Srećna sam i zahvalna na pozivu i mogućnosti da budem deo reprezentacije. Čast i privilegija je biti deo ovog tima. Devojke su sjajne, atmosfera odlična, tako da nisam imala problem da se uklopim. Očekuju nas dve važne utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i verujem da ćemo ih otvoriti pobedom. Nadam se da ću izboriti mesto u timu i zaigrati za seniorsku ekipu“, navela je Petković.

Na spisku od 18 igračica koje je Prades izabrao za mečeve protiv Litvanije i Ukrajine nalaze se:

Golmani: Jovana Risović, Jovana Vasiljković i Gordana Petković.

Leva krila: Sanja Radosavljević i Aleksandra Stamenić.

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak i Dunja Radević.

Pivotmeni: Dragana Cvijić, Vladana Mitrović i Katarina Bojičić.

Bekovi: Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak, Nora Fajfrić, Aleksandra Vukajlović, Anđela Janjušević i Sara Garović.

(Beta)

