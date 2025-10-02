Prades saopštio spisak rukometašica za predstojeće mečeve kvalifikacija za EP

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades saopštio je danas spisak igračica za predstojeće mečeve kvalicikacija za Evropsko prvenstvo protiv startuje novi kvalifikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo protiv Litvanije i Ukrajine.

Srbija će 16. oktobra u Beogradu dočekati Litvaniju, dok će tri dana kasnije u Slovačkoj igrati protiv Ukrajine.

„Veoma je važno da počnemo kvalifikacije sa dve pobede i na najbolji način otvorimo ovo poglavlje. Igranje u Beogradu pred domaćom publikom biće nešto posebno za sve nas, devojke su srećne zbog toga i verujem da će pružiti sjajnu partiju. Potrebna nam je podrška navijača da krenemo pravim putem“, izjavio je Prades, a preneo Rukometni savez Srbije.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Jovana Risović, Jovana Vasiljković, Gordana Petković

Leva krila: Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević

Pivotmeni: Dragana Cvijić, Vladana Mitrović, Katarina Bojičić

Bekovi: Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak, Nora Fajfrić, Aleksandra Vukajlović, Anđela Janjušević, Sara Garović.

Prades je dodao da Litvanija ima veliki potencijal i dobre šutere, dok očekuje da će meč sa Ukrajinom biti posebno težak jer je reč o borbenom i nepredvidivom timu.

„Verujem da će devojke prikazati odličnu partiju, da ćemo osvojiti četiri boda i sa dve pobede dočekati start Svetskog prvenstva“, rekao je on.

(Beta)

