Pred Svetsko prvenstvo 2026. radnici na ulicama Meksiko Sitija zabrinuti za svoj opstanak

Radnici na ulicama Meksiko Sitija, među kojima su seksualne radnice i ulični prodavci, suočavaju se s gubitkom prihoda već zbog priprema za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine u Meksiku, SAD i Kanadi.

Montserat Fuentes koja 20 godina radi kao jedna od, kako se procenjuje, 15.000 legalnih uličnih seksualna radnica, rekla je da joj je promet opao za više od polovine zbog zbog zatvaranja stanica metroa noću i izgradnje biciklističkih staza koje ograšuju kolovoze, te joj ne mogu prići potencijalne mušterije iz automobila.

Slične probleme prijavljuju i prodavci hrane, odeće i drugih proizvoda, koji su premešteni sa glavnih na sporedne ulice.

Računa se da ulična prodaja i neformalni rad čine značajan deo rada u Meksiko Sitiju gde se time bavi 4–6 odsto ukupnog broja žena i 3–4 odsto muškaraca, stanovnika tog grada s više od 21 miliona žitelja.

Procenjuje se da u čitavom Meksiku više od polovine radne snage radi neformalno, mnogi u opasnim uslovima.

Predstavnici tih radnika kažu da je gradska vlast obećala podršku, uključujući privremene plaćene prostore i hranu, ali da pomoć nije dovoljna za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Gradonačelnica Meksiko Sitija Klara Brugada je ranije najavila da će na 58 tačaka duž glavnih ulica seksualne radnice moći da se sastaju s klijentima, ali još nema ništa od te i drugih najavljenih mera.

Organizacije za zaštitu prava seksualnih radnica ističu da su ovakve akcije „samo čišćenje društva“ što je česta pojava pred globalne sportske događaje.

Ovi potezi, kako navode aktivisti, dovode do napetosti i neizvesnosti među radnicima koji strahuju da će biti trajno marginalizovani dok grad profitira od turističkog buma pred Svetsko prvenstvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com