Predsednica Meksika posetila Halisko posle sumnji u bezbednost za SP

Predsednica Meksika Klaudija Šajnbaum posetila je danas zapadnu državu Halisko kako bi se pozabavila bezbednosnim problemima pred Svetsko fudbalsko prvenstvo nakon talasa nasilja u regionu.

Nasilje je počelo ubistvom najmoćnijeg šefa kartela u Meksiku Nemesija Rubena Oseguere Servantesa – „El Menča“, koga je ubila vojska prošlog meseca.

Sukobi između naoružanih članova kartela i paljenje automobila izbili su širom Meksika, a nasilje je bilo najveće u Halisku i njegovoj prestonici Gvadalahari, jednom od tri meksička grada domaćina Svetskog fudbalskog prvenstva.

U nasilju je ubijeno više od 70 ljudi, uključujući 25 članova Nacionalne garde, zbog čega rastu sumnje u Meksiku i šire o tome da li grad može da primi hiljade gostiju.

U pratnji svog bezbednosnog kabineta i visokih vojnih zvaničnika, Šajnbaum je bila domaćin brifinga za novinare iz vojnog štaba u opštini u kojoj je El Menčo sahranjen početkom sedmice i mesta gde se nalazi stadion na kome će se igrati utakmice Svetskog prvenstva, koje Meksiko organizuje zajedno sa SAD i Kanadom.

„Ovde smo da kažemo svima u Halisku, svim ljudima Haliska, da smo svi zajedno, da radimo na miru, bezbednosti dobrobiti stanovnika ove prelepe države“, rekla je Šajnbaum.

Manje od 100 dana do početka Svetskog prvenstva, Šajnbaum i bezbednosni zvaničnici detaljno su razradili bezbednosni plan koji će biti na snazi tokom turnira, u kome će učestvovati 20 federalnih agencija, uključujući vojsku i monaricu i lokalne vlasti.

Predsednica je nastojala da pokaže samopouzdanje usred sumnji u organizaciju, a nedugo pošto je izbilo nasilje krajem februara obavila je telefonski razgovor sa predsednikom Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanijem Infantinom, koji je „izrazio puno poverenje“ da će Meksiko biti u mogućnosti da obavi svoj deo posla organizacije takmičenja.

Ona je početkom nedelje stavila šal Fife oko vrata i pozirala pored trofeja Svetskog prvenstva.

(Beta)

