Predsednica MOK-a čestitala Dejanu Tomaševiću izbor na mesto predsednika Olimpijskog komiteta Srbije

„Čestitam Vam na izboru za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije i upućujem Vam najlepše želje za uspešan mandat. Radujemo se nastavku uspešne saradnje sa Olimpijskim komitetom Srbije. Stojimo uz Vas i Vaš tim kako bismo podržali aktivnosti Vašeg NOK-a i Vaše sportiste, naročito u njihovim pripremama i učešću na predstojećim Olimpijskim igrama“, navela je Koventri, preneo je danas OKS.

Predsednica MOK-a je istakla da nacionalni olimpijski komiteti imaju ključnu ulogu na svojim teritorijama i unutar Olimpijskog pokreta i da računa na OKS kada je u pitanju posvećenost poštovanju Olimpijske povelje i promociji olimpijskih vrednosti.

Svoju čestitku Kirsti Koventri je završila željama za puno uspeha timu Srbija na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Kortina 2026, saopštio je Olimpijski komitet Srbije.

(Beta)

