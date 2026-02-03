Predsednica MOK-a najavila neprijatne promene u olimpijskim programima

Promene dolaze u olimpijski program i biće neprijatne za neke, upozorila je danas u Milanu predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Kirsti Koventri.

„Moramo biti iskreni o tome šta funkcioniše, a ponekad, što je još važnije, šta ne“, rekla je Koventri na godišnjem sastanku MOK-a pre otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milan Kortina.

Koventri, prva žena lider MOK-a u 130-godišnjoj istoriji, prošlog juna je pokrenula pregled više od 450 takmičenja za medalje koje je organizovalo više od 40 sportskih federacija na Letnjim i Zimskim olimpijskim igrama.

„To znači da moramo da pogledamo naše sportove, discipline i takmičenja novim očima kako bismo bili sigurni da se razvijamo u skladu sa našim vremenom. Suočićemo se sa teškim odlukama i razgovorima“, rekla je Koventri.

„Znam da ovi razgovori mogu biti, i potencijalno će biti, neprijatni, ali su neophodno ako želimo da Igre budu jake za generacije koje dolaze“, dodala je ona.

Letnje olimpijske igre su u poslednjoj deceniji privukle mladu publiku dodavanjem sportova poput skejtbordinga i basketa 3×3, dok je brejkdens debitovao u Parizu pre 18 meseci.

„Moramo da osiguramo da Igre ostanu inspirativne za mlade ljude svuda. Da odražavaju njihove vrednosti, njihov osećaj autentičnosti i njihovu potragu za nečim istinskim“, rekla je Koventri.

Njene reči koje sugerišu potrebu za „ravnotežom između tradicije i inovacije“ mogle bi da ostave neke sportove sa vekovnom olimpijskom tradicijom bez Igara, poput modernog petoboja koji se bori za svoju budućnost na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

„Da, Pariz je bio veliki uspeh, ali taj trenutak je sada u prošlosti. Bilo bi opasno počivati na lovorikama“, rekla je Koventri.

Rezultati pregleda olimpijskog programa, koji je predstavila Koventri, trebalo bi da budu objavljeni kasnije ove godine.

(Beta)

