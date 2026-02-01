Predsednica MOK-a tužna što priče o ICE-u i Epstajnovim dokumentima skreću pažnju sa ZOI

Predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Kirsti Koventri rekla je danas da je tužno što priče o raspoređivanju agenata američke Imigracione i carinske službe (ICE) skreću pažnju sa samih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, ali i dodala da to nije prvi put.

„Mislim da je sve što odvlači pažnju sa ovih Igara tužno, zar ne? Ali naučili smo tokom svih godina, uvek je postojalo nešto što je preuzimalo primat uoči Igara. Bilo da je to Zika virus, Kovid, uvek je postojalo nešto. Ono što mi uliva veru jeste to da, kada se dogodi ceremonija otvaranja i sportisti počnu da se takmiče, svet se iznenada seti magije i duha koje Igre imaju, seti se onoga što je zaista važno i bude inspirisan – mi se tome radujemo“, rekla je Koventri na konferenciji u Milanu.

Svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara zakazano je za petak, 6. februar u Milanu, a u fokusu javnosti nalaze se Sjedinjene Američke Države iz dva razloga.

Prvi se odnosi na raspoređivanje agenata ICE-a u Italiji tokom Zimskih olimpijskih igara, što je dovelo do subotnjeg protesta u Milanu, na kojem je više stotina demonstranata iskazalo protivljenje ovoj odluci.

Agenti ICE-a biće prema dostupnim podacima raspoređeni samo u kontrolnoj sobi, a ne i na ulicama.

„Na osnovu svih informacija koje imamo, i verujem da su američke vlasti, kao i druge vlasti, dale sva potrebna objašnjenja, sa naše strane to nije nešto što dalje treba da komentarišemo u vezi sa tim delom bezbednosti. Mi se zaista radujemo Igrama“, dodala je Koventri, bivša plivačica i prva žena na čelu MOK-a.

U međuvremenu, najnoviji dokumenti objavljeni u vezi seksualnog prestupnika Džefrija Epstajana, uključuju mejlove iz 2003. godine između Kejsija Vasermana, šefa Organizacionog odbora Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine i Epstajnove nekadašnje devojke, Gilejn Maksvel.

O tom slučaju Koventri nije bila spremna da govori.

„Nismo o tome razgovarali juče i verujem da je gospodin Vaserman izdao svoje saopštenje i mi sada nemamo ništa dalje da dodamo“, istakla je ona.

U dokumentima se pominju dva člana MOK-a, iako nema naznaka da su učinili bilo šta loše. To su: Ričard Karion, portorikanski bankar koji je bio drugoplasirani iza bivšeg predsednika MOK-a Tomasa Baha na izborima 2013. godine, kao i Johan Elijaš, predsednik Međunarodne skijaške i snoubord federacije, koji je bio jedan od protivkandidata na izborima u martu prošle godine.

„Nisam bila u kontaktu sa Kejsijem, fokus je u potpunosti na Milano-Kortini, bilo je više stvari na koje smo sada ovde fokusirani. Što se tiče članova MOK-a očigledno pratimo medije i svesni smo nekoliko stvari koje su objavljene tek danas i potrebno nam je malo vremena da to sagledamo i dobijemo dodatne informacije“, rekla je Koventri.

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini održavaju se od 6. do 22. februara, a američku delegaciju na otvaranju predvodiće potpredsednik SAD Džej Di Vens.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com