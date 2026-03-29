Predsednik Afričke fudbalske konfederacije najavio promene posle skandala u finalu

Predsednik Afričke fudbalske konfederacije (CAF) Patris Mocepe rekao je danas da će strukturalne, pravne i administrativne promene pomoći toj organizacii da vrati poverenje u svoju nepristrasnost i osigura da se scene iz ovogodišnjeg finala Kupa afričkih nacija više nikada ne ponove.

Afrčki fudbal pogođen je velikim skandalom, nakon što je Senegalu oduzet trofej pobednika Kupa afričkih nacija, posle dešavanja u finalu tog turnira.

„Mogu da stanem ovde i kažem da imamo najbolje sudije, oni su nezavisni, nepristrasni. Ali ako obični fudbalski gledaoci na kontinentu i drugde misle da nisu toliko nepristrasni, to nije dobro za afrički fudbal“, rekao je Mocepe, posle sednice Izvršnog odbora CAF u Kairu.

Senegal je u finalu Kupa afričkih nacija, 18. januara u Rabatu posle produžetaka pobedio domaćina turnira Maroko 1:0. U završnici regularnog dela utakmice senegalski fudbaleri napustili su teren nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0.

Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala Sadio Mane, koji je uspeo da ubedi saigrače da se posle 17 minuta vrate na teren. Usledio je penal za domaću selekciju Maroka, ali je neprecizan bio Braim Dijas, pa je meč otišao u produžetke.

Senegal je pobedio golom Pape Geja i osvojio trofej. Maroko je uložio žalbu, koja je kasnije usvojena, utakmica je registrovana 3:0 u korist Maroka, pa je Senegalu oduzet trofej i Maroko je proglašen za šampiona Afrike.

Senegal se žalio Sudu za sportsku arbitražu, a čelnici fudbala te zemlje naveli su da je reprezentacije bila „žrtva grupo nepravedne administrativne pljačke“.

Fudbaleri Senegala paradirali su u subotu u Parizu sa trofejom Kupa afričkih nacija, uoči prijateljske utakmice protiv Perua.

„Moramo se odvojiti od percepcije da su naši problemi u Africi i naše slabosti u Africi nekako veći, sramotniji i ekstremniji od problema koji se dešavaju u drugim delovima sveta“, naveo je Mocepe.

Južnoafrički biznismen dodao je da CAF sarađuje sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA) kako bi sudijama bili obezbeđeni treninzi i tehničari VAR sistema i da je imperativ da budu dobro plaćeni kako bi se osigurao integritet.

Generalni sekretar CAF Veron Mosengo-Omba danas je podneo ostavku posle pet godina na funkciji, kako bi se posvetio ličnim projektima.

Njega će privremeno zameniti Samson Adamu iz Fudbalskog saveza Nigerije.

Mocepe je potvrdio da će Kup afričkih nacija za fudbalerke biti održan u Maroku kako je i planirano. Prvobitno, turnir je trebalo da se igra od 17. marta do 3. aprila, ali je pomeren na leto, od 25. jula do 16. avgusta.

(Beta)

