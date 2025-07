Predsednik Arsenala iz Tivta: Nastavljamo pravnu borbu, zaslužili smo kaznu ali ne drakonsku

Predsednik Arsenala iz Tivta Dejan Kandić rekao je danas da će taj fudbalski klub nastaviti pravnu borbu kako bi potvrdio da nije organizovao nameštanje utakmica i naveo da treba da bude kažnjen zbog propusta, ali ne „drakonski“ na 10 godina iz evropskih takmičenja.

Evropska fudbalska unija (Uefa) suspendovala je Arsenal u sredu na 10 godina iz evropskih takmičenja i kaznila sa pola miliona evra zbog nameštanja utakmice sa jermenskim Alaškertom u kvalifikacijama za Ligu konferencija 2023. godine. U prvoj utakmici bilo je nerešeno 1:1, a u drugoj je crnogorski klub izgubio 1:6.

„Za naš klub ovo predstavlja ogroman izazov, nastavićemo pravnu borbu i da potvrdimo ono sto ni Uefa ne negira, a to je da naš klub nije organizator nečasnih radnji. Jesmo napravili krupne propuste i za to treba da budemo kažnjeni, ali ne ovako drakonski“, rekao je Kandić za radio Tivat, prenele su Vijesti.

Predstavnik kluba Ranko Krgović i igrač Nikola Čelebić kažnjeni su doživotnom zabranom rada u fudbalu, a po 10 godina će van sporta morati da provedu fudaleri Ćetko Manojlović, Radule Živković i Dušan Puletić.

„Podsećamo javnost da smo upravo mi pokretači ove borbe podnošenjem krivičnih prijava odmah nakon drugog meča sa Alaškertom, odnosno prvih saznanja. Ubeđeni smo da će drugostepeni Uefin organ ili u krajnjem slučaju sud u Lozani ublažiti ovu kaznu“, rekao je Kandić, koji je i član Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Crne Gore.

„Na greškama smo se naučili, mnoge stvari u organizaciji kluba smo pospešili, pa verujemo da nećemo biti ovako kažnjeni. Da je klub učestvovao u organizaciji nečasnih radnji sigurno bi bio izbačen u najniži rang, a činjenično stanje je da nismo, što dokazuje klupsku nevinost kao i to što nisu pokrenuti disciplinski postupci protiv predsednika kluba ili članova Upravnog odbora. To sve skupa govori o nevinosti Arsenala kao fudbalskog kolektiva“, dodao je on.

Kontrolna, Etička i Disciplinska komisija Uefa saopštila je da će biti zatraženo od Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da proširi kaznu širom sveta.

Crnogorske Vijesti prenele su da to ne mora da znači da će Fudbalski savez izbaciti Arsenal iz Tivta u niži rang domaćeg takmičenja. List je podsetio da je kaznu od 10 godina za nameštanje dobio i albanski Skenderbeg, koga domaći Savez nije izbacio iz prve lige.

Na odluke Uefine Kontrolne, Etičke i Disciplinske komisije Arsenal ima pravo da se žali drugostepenoj komisiji, a zatim i Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

(Beta)

