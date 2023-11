Predsednik Ferarija: Idemo u dobrom pravcu

Direktor Ferarija Džon Elkan rekao je da ne može biti srećniji zbog mogućnosti da se ekipa vrati u vrh Formule 1 pod vođstvom direktora Frederika Vasera.

Elkan je prošle godine izabrao Vasera, koji je zamenio Matiju Binota na mestu direktora ekipe. Elkan je za Bi-Bi-Si (BBC), rekao da ekipa ide „100 odsto“ u dobrom prvacu i da se vide pozitivne promene kojima se nadao.

On je naveo da je ekipa „mnogo bliža“ pod Vaserom i da je dobar znak to što mnogo talentovanih ljudi želi da dođe da radi u Ferariju.

Elkan retko daje intervjue, a kada to radi, priča u vezi korporacije i poslovima Ferarija, a retko o Formuli 1, što je ipak učinio prošle nedelje u Las Vegasu.

Ferari je prošlu sezonu završio na drugom mestu iza Red Bula jer je posle dobrog početka ekipa imala mnogo problema sa taktikom i pouzdanošću. Tokom 2019. godine bilo je kontroverzi oko Ferarijevog bolida, a 2020. je bila najlošija u poslednjih 40 godina za slavni italijanski tim, posle čega je Binoto dobio otkaz.

Elkan je tokom intervjua u više navrata pomenuo 2020. godinu. Napredak je viđen 2021. i 2022. godine, ali Elkanu se i dalje ne sviđa ono što vidi.

„Ono što je zaista važno jeste da je odgovrnost zaista jedna od najvećih odrednica u tome šta su naši konkurenti postigli. Takođe i okretnost, uprkos njihovim velikim organizacijama. Oni imaju tendenciju da budu okretniji i brži, a Fred ima te osobine, pošto je u motosportu čitav profesionalni život i bio je vrlo uspešan u različitim kategorijama, kao i u Formuli 1, vodeći manje ekipe (Reno i Zauber/Alfa Romeo)“, rekao je Elkan.

Vaser je počeo da radi u januaru, pa je Ferari počeo sezonu bolidom koji je napravljen pod Binotovim vođstvom prošle godine. Očekivalo se da će se boriti za titulu, ali su otkrili da je crveni bolid spor i da su vozači Šarl Lekler i Karlos Sainc imali poteškoća.

Međutim tokom ove sezone bilo je napretka, a Ferari je jedina ekipa pored Red Bula koja je ove sezone ostvarila pobedu, kada je Sainc trijumfovao u Singapuru.

Ferarijev napredak ogleda se i u kvalifikacijama. U prvom delu godine Ferari je bio sporiji 0,275 sekundi od Red Bula, ali je u drugom delu bio brži 0,027 sekundi. Ferari je imao šest pol pozicija u poslednjih 10 trka.

Takođe, Elkan je pomenuo da je Ferari u prvom delu sezone po trci u proseku osvajao 15,7 bodova, a u drugom delu 20,5 bodova i u tom segmentu bolji je samo Meklaren.

Poslednju titulu u konkurenciji vozača u Ferariju osvojio je Kimi Raikonen 2007. godine, a u konkurenciji konstruktora italijanski tim bio je šampion 2008.

Samo četiri puta u poslednjih 15 godina Ferari je bio u poziciji da se bori za titulu, 2010. i 2012. Fernando Alonso se borio sa Sebastijanom Fetelom iz Red Bula.

Sa Fetelom 2017. i 2018. Ferari je bio brži od Mercedesa u većem delu obe sezone, ali nije uspeo zbog grešaka koje su napravile ekipa i vozači.

Elkan je rekao da su veliki konkurenti Red Bul i Mercedes, a da Ferari nije uspeo da pretvori konkurentnost i potencijal u pobede.

„Uvek ima mnogo, mnogo razloga. Sećam se kada sam se dublje angažovao, imali smo zaista lošu sezonu 2020. i jedna od stvari koje su me iznenadile bilo je to što smo bili lošiji u boksu nego u šampionatu. To je bio pokazatelj načina razmišljanja jer da biste pobedili, morate biti najbolji u svemu“, dodao je on.

„Ono što je zaista važno je da zadržimo tempo i zamajac poboljšanja. Svaka godina će biti teža iz nepoznatih razloga“, naveo je predsednik Ferarija.

On je pohvalio ekipu koja je uspela da popravi bolid u Las Vegasu, nakon što je Sainc prešao preko poklopca za otvor za odvod na stazi i rekao da želi takav stav u ekipi i u narednoj godini.

Obojici vozača na kraju sledeće godine ističu ugovori, čini se da će Lekler i Sainc ostati i posle toga, ali će se pregovori o tome obaviti tokom zime.

„Šarl je jak vozač koji ima ogroman potencijal i nema razloga da ne bude svetski šampion. Verujemo da su naši vozači jaki, sa jakim potencijalom. Ono što je važno je da budemo u stanju da taj potencijal pretvorimo u stvarne rezultate“, rekao je Elkan.

Sezona u Formuli 1 završava se za vikend trkom za Veliku nagradu Abu Dabija.

Ferari se bori sa Mercedesom za drugo mesto u šampionatu konstruktora. Italijanska ekipa ima 388 bodova, četiri manje od Mercedesa.

(Beta)

