Predsednik FK Partizan Ljajić potvrdio odlazak Jovanovića

Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić potvrdio je danas da će dosadašnji kapiten tima Aleksandar Jovanović napustiti klub.

„Manje-više će to biti završeno danas ili sutra. Pokušali smo sve da zadržimo kapitena. On je držao ekipu, svlačionicu, realno gubimo sa odlaskom takvog lidera, ali ovde, kao i u životu, želite da nekome izađete u susret. Čovek je dobio mnogo bolju ponudu nego što Partizan može da mu da, mi smo mu ponudili produžetak na još dve godine sa postojećim uslovima, ali je to očigledno bilo nedovoljno da ga zadržimo“, naveo je Ljajić za TV Prva, a preneo B92.

Ljajić je dodao da je klub mogao da odbije ponudu i zadrži Jovanovića, ali da nije hteo da srpskom golmanu uskraćuje priliku da ode u klub koji mu nudi bolje finansijske uslove.

„Navijači kažu što ste ga pustili, ali kako sad čoveka koji je toliko dao koji žele da ide, a da mu mi ne dozvolimo. On je bio kapiten, spasio Partizan u koliko utakmica. Mogli smo da kažemo ‘Ne može, imaš ugovor još godinu dana, ni za kakve pare’. I šta smo dobili? Čovek ima 33 godine, hoće da reši finansijsku situaciju“, kazao je Ljajić.

Ljajić je rekao da će Jovanovića na mestu golmana crno-belih „najverovatnije“ zameniti Marko Milošević iz kragujevačkog Radničkog, kog predsednik Partizana smatra jednim od najboljih golmana u Super ligi Srbije.

„Radi se o odličnom golmanu, sigurno jednom od najboljih u ligi“, naveo je Ljajić.

Ljajić je izjavio i da je produženje ugovora Bibrasa Natha važno zbog iskustva koje on poseduje.

„Važno je što je Natho ostao zbog iskustva i tog balansa sa mladošću. Imamo mladu ekipu, kako god da se završi prelazni rok, dominiraće mladost. Natho šta je sve pružio, kako ga percipira javnost. Zato je bilo važno da ostane“, rekao je Ljajić.

Predsednik Partizana je naveo i da je produženje ugovora trenera Srđana Blagojevića veoma važno zbog „obezbeđivanja kontinuiteta“.

„Srđan je došao u vrlo teškom trenutku za Partizan. Kada je postavljao uslove, imao je sve u vidu i to smo sve mogli da ispunimo. Nije bilo velikog pregovaranja i ucenjivanja. Mislim da je važno to za Partizan, da se obezbedi kontinuitet“, kazao je Ljajić.

Ljajić je dodao i da bi povređeni Ibrahim Zubairu na teren trebalo da se vrati tek u januaru, kao i da Gajas Zahid može da bude koristan za ekipu kad bude bio „potpuno spreman“.

„Zubairu bi u najboljem slučaju u septembru počeo sa trenizima, ali na njega je realno da računamo tek od januara. Zahid se oporavlja, potpisao je ugovor za nas po mnogo povoljnijim uslovima. Za njega nisu povoljni, ali su realni. On može da bude pojačanje kad bude potpuno spreman“, kazao je predsednik Partizana.

Ljajić je naveo i da će ekipi Partizana biti veoma teško u predstojećem dvomeču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv AEK-a iz Larnake.

„Gore nije moglo iz više razloga. Igraćemo na temperaturi od 40 do 50 stepeni, iskustva su vrlo loša od ranijih godina. Sreće nismo imali, ali nema smisla kukati. Ekipa se sprema za vrlo važnu utakmicu i početak našeg prvenstva. Promenili su trenera. Prvenstvo počinje tek u avgustu, vidimo u tome šansu, važno je da se što bolje pripremimo i pojačamo za tu utakmicu i početak našeg prvenstva. Ne uzdamo se u te sporedne detalje, najvažnije kakva će ekipa biti do tog 10. jula“, rekao je Ljajić, koji je najavio da će u klub do kraja nedelje doći pojedini novi igrači.

(Beta)

