Predsednik Fortune iz Diseldorfa: Apsurdne optužbe o antisemitizmu

Predsednik Fortune iz Diseldorfa Klaus Alofs branio je danas odluku kluba da odustane od potpisivanja ugovora sa izraelskim fudbalerom Šonom Vejsmanom posle negodovanja navijača zbog njegovih kontroverznih objava o Gazi i rekao da je apsurdno optuživati taj drugoligaški klub za antisemitizam.

Fortuna je u utorak objavila da neće dovesti fudbalera Granade Šona Vejsmana, uprkos tome što su napredovali pregovori dva kluba o transferu.

Klub tada nije objasnio zbog čega je otkazao transfer, ali je u petak saopštio da Vejsmanove „izjave na društvenim mrežama i naknadno postupanje sa njima nisu u skladu sa vrednostima kluba“.

Navijači su se protivili dolasku 29-godišnjeg fudblaera jer je on na društvenim mrežama podržavao postupanje Izarela u Gazi posle napada Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Vejsman je danas zaključao profil na Instagramu.

Uoči današnje utakmice protiv Hanovera, predsednik Fortune Klaus Alofs branio je odluku kluba, ali je priznao da bi brži proces donošenja odluka bio poželjniji.

„Ne bih rekao da je to bila greška. Pokušali smo da dovedemo igrača i mislim da je to legitimno. To je takođe deo naših vrednosti, da se ne ograničavamo predrasudama i da ne isključujemo stvari od samog početka“, naveo je on.

On je naveo da je klub namerno sačekao da se konsultuje sa članovima jevrejske zajednice u Diseldorfu, pre nego što je odlučio da ne potpiše ugovor.

Upitan o optužbama za antisemitizam, Alofs je rekao: „To je apsurdno, da se otvoreno izrazim“.

U izrazelskim vazdušnim i kopnenim napadima ubijene su desetine hiljada ljudi u Gazi, raseljena je većina stanovništva, uništena su brojna područja i stanovništvo gladuje.

Militanti predvođeni Hamasom započeli su rat upadom u Izrael 7. oktobra 2023. godine, kada su ubili oko 1.200 i oteli 251 osobu.

Nedugo posle tih napada Vejsman je propustio utakmicu španskog prvenstva protiv Osasune iz bezbednosnih razloga.

Vlasti su bile zabrinute zbog potencijalno neprijateljske atmosfere koje su napravili navijači Osasune ljuti zbog Vejsmanovih objava na društvenim mrežama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com