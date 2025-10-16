Predsednik FS Italije: Ispravna odluka da ne bojkotujemo utakmicu protiv Izraela

Predsednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina rekao je danas da je Italija donela ispravnu odluku da ne bojkotuje utakmicu protiv Izraela, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Italija je u utorak u Udinama pobedila Izrael 3:0, a hiljade navijača su uoči utakmice pozvali reprezentaciju da bojkotuje duel i ispred stadiona su održali protest. Pojedinci su izazvali nerede pa je bilo povređenih policajaca, ali i uhapšenih izgrednika.

„Verujem da su rekli veliku glupost oni koji su tvrdili da utakmica nije trebalo da se odigra. Zar je trebalo da izgubimo utakmicu službenim rezultatom, da nam oduzmu bodove, pa da pošaljemo Izrael na Svetsko prvenstvo? Teško mi je to da razumem. Mi činimo fudbal i moramo da se ujedinimo“, rekao je Gravina, preneo je TMW.

„Nerede su izazvali pojedinci koji nisu imali ništa sa pro-palestinskim protestima. Čini se da je to bila organizovana banda koja je samo želela da uništava stvari“, dodao je on.

Prodato je samo 10.000 ulaznica za utakmicu, a kapacitet stadiona bio je smanjen sa 25.000 na 16.000 mesta iz bezbednosnih razloga. Gravina je rekao da je atmosfera na tribinama bila idealna.

„Atmosfera unutar stadiona bila je puna radosti i spokoja. Bilo je pobednika i gubitnika, ali mi smo uvek bili u dobrim odnosima sa čelnicima izraelskog fudbala. Možda je to znak sudbine, ali utakmica je odigrana posle prekida sukoba koji je izgledao beskrajan“, naveo je predsednik italijanskog Saveza.

Gravina, koji je i potpredsednik Evropske fudbalske unije (Uefa), rekao je da bi evropska kuća fudbala trebalo da razmotri format kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Nisam upoznat ni sa kakvom promenom formata i moraćemo da sačekamo kraj kvalifikacija da bismo izvukli pouku. Moraćemo da napravimo procene“, naveo je Gravina.

U kvalifikacionoj Grupi I Norveška je prva sa svih 18 bodova, Italija je druga sa 15, a obe ekipe odigrale su po šest utakmica.

Izrael je u sedam utakmica osvojio devet bodova, a Estonija ima četiri. Poslednja je Moldavija sa jednim bodom iz šest utakmica.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

