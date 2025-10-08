Predsednik FSS-a Džajić imenovan za člana Fifa Odbora za razvoj

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić imenovan je za člana Odbora za razvoj Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Džajićev mandat na toj funkciji će trajati do 2029. godine, a ova odluka je doneta na sednici Saveta Fife, održanoj 2. oktobra, preneo je danas FSS.

„Ovo imenovanje doživljavam kao veliku čast, ali i kao odgovornost, ne samo prema meni lično, već prema Fudbalskom savezu Srbije i celom našem fudbalu. Čast je biti deo jednog od najznačajnijih tela Fife koje se bavi razvojem igre na globalnom nivou. Srbija ima bogatu tradiciju, znanje i talenat, i verujem da ćemo svojim iskustvom i idejama doprineti unapređenju fudbala u regionu i širom sveta“, naveo je Džajić, a preneo FSS.

Odbor za razvoj Fife bavi se kreiranjem i sprovođenjem globalnih strategija razvoja fudbala, kao i u unapređivanjem infrastrukture, obrazovanja i programa podrške širom sveta.

FSS je u svom saopštenju naveo da imenovanje Džajića na ovu funkciju „potvrđuje rastući ugled i poverenje koje međunarodna fudbalska zajednica ukazuje srpskom fudbalu i njegovim institucijama“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com