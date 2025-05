Predsednik Intera: Poraz u finalu Lige šampiona nije promenio mišljenje o treneru Inzagiju

Predsednik fudbalskog kluba Inter Bepe Marota rekao je da večerašnji ubedljiv poraz od Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona neće uticati na budućnost trenera Simonea Inzagija u milanskom klubu.

Inter je večeras u Minhenu izgubio od Pari Sen Žermena 0:5 i to je najubedljiviji poraz u finalima Lige šampiona.

Milanska ekipa je ove sezone u Ligi šampiona gubila samo 370 sekundi, ali je u najvažnijoj utakmici potpuno podbacila.

„Ovo je bilo negativno veče, protivnik nas je nadmašio u svakom pogledu, svaka im čast. To ne sme promeniti naš utisak na sezonu, uključujući i rezultate do finala. Ovo je bio negativan nastup. Žao nam je zbog igre i mnogih navijača koji su došli“, rekao je Marota za Skaj Italija.

Pre par meseci Inter je mogao da osvoji triplu krunu, ali je ipak ostao bez trofeja.

„Bilo je teško stići do finala, do njega smo stigli jer smo izbacili protivnike poput Bajerna i Barselone. Ove večeri smo delovali krhko, ali zahvalan sam igračima i treneru jer 59 utakmica u svim takmčenjima pokazuju da ova ekipa i ovaj klub zaslužuju da budu na ovoj sceni. Izgubili smo, čestitamo protivniku i idemo dalje“, naveo je Marota.

Trener Inzagi imao je ponude pojedinih evropskih klubova, ali i saudijskog Al Hilala, a Morata je upitan da li će klub razmotriti tu ponudu.

„Apsolutno nikakva promena procene. Već smo rekli da ćemo se sledeće sedmice sastati sa Inzagijem, on ima još godinu dana ugovora i tokom poslednje četiri godine pokazao je da apsolutno zaslužuje da bude ovde, mnoga naša dostignuća su njegova zasluga“, rekao je predsednik milanskog kluba.

Inter je izgubio dva finala Lige šampiona u poslednje tri godine i poslednja je italijanska ekipa koja je osvojila taj trofej, 2010. godine.

„Italija više nije fudbalski raj u koji su nekad svi trčali. Smatra se odskočnom daskom, gde najbolji igrači samo prolaze kako bi ih drugi privukli platama koje mi apsolutno ne možemo da ponudimo“, rekao je Marota.

„Tu spadaju klubovi poput Pari Sen Žermena, koji mogu da rade sa neograničenim budžetima. Ali ne želimo to da koristimo kao alibi. Proizvedeno u Italiji je proizvod koji i dalje može da dođe do finala, uz pomoć italijanske trenerske škole, ali očigledno postoje klubovi koji imaju znatno veće šanse da budu favoriti“, dodao je on.

(Beta)

