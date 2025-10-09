Predsednik KK Crvena zvezda Drčelić: Odgovoran sam za tešku odluku o otkazu Sferopulosu

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić rekao je danas da je on odgovoran za tešku odluku o otkazu treneru Janisu Sferopulosu i da je to uradio isključivo u najboljem interesu kluba.

Sferopulos od srede nije trener Zvezde, posle tri uzastopna poraza na početku sezone, dva u Evroligi i jednim u ABA ligi.

„Posle više održanih sastanaka na nivou kluba i poštovanja svih statutarnih protokola, doneli smo odluku. Ipak, kao prvi čovek kluba želim da istaknem da je kompletna odgovornost povodom ove odluke isključivo na meni, ne samo kao predsednika Crvene zvezde, već i kao čoveka. Nemam pravo, niti želim, niti ću se ikada, dok sam na mestu predsednika kluba, kriti iza trenera i igrača“, rekao je Drčelić, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Sferopulos je postavljen za trenera Zvezde 21. oktobra 2023. godine i osvojio je ABA ligu, prvenstvo Srbije i dva trofeja Kupa Radivoja Koraća. Takođe, proglašen je i za najboljeg trenera Sportskog društva.

Drčelić je naveo da je na njegovu inicijativu početkom godine produžen ugovor sa Sferopulosom, za koga je rekao da je radio vredno i da je bio uspešan, čovek sa velikim ljudskim kvalitetima i da se prema rivalima uvek odnosio sa poštovanjem.

„Bio je sve ono što jedan trener Crvene zvezde treba da predstavlja. Obostrana želja je bila da osvajamo trofeje i pobeđujemo, ali i da koristeći njegovo znanje i iskustvo rada u velikim klubovima, zajedno podižemo klub na svaki način na viši nivo. Kada radim sa stručnim ljudima, nikad se nisam mešao u njegov deo posla, niti ću se mešati bilo kom treneru u budućnosti, jer se podrazumeva da imaju autonomiju u radu“, rekao je on.

„Verujem da to nekima nije popularno, možda nije ni potpuno ispravno, ali ako u nekoga veruješ i imaš poverenje, moraš da mu daš i slobodu da nesmetano radi i pokuša da realizuje svoje ideje i plan rada. Sve ovo sam uradio iz srca i bez interesa, kao Zvezdaš, kao predsednik kluba koji je dodatno želeo da ukaže poverenje čoveku koji je uvažavao klub, zaposlene, srpsku košarku, naše navijače i koji je bio uspešan“, dodao je Drčelić.

Grčki trener predvodio je ekipu u 145 utakmica, ostvario je 90 pobeda i pretrpeo 55 poraza, a Drčelić je podsetio da je osvojio četiri trofeja i da je u jednom momentu ostvario devet uzastopnih pobeda protiv Partizana.

„Novu sezonu nismo započeli dobro, više je razloga za to i ne bih želeo da elaboriram šta je krenulo loše, jasno je da smo morali da preduzmemo ovakav korak. Moja pozicija je takva da imam obavezu, bez obzira na sve rečeno, da donosim teške odluke koje ni meni kao čoveku, a ni predsedniku kluba nekada ne prijaju. Ovo je jedna od takvih jer interes Crvene zvezde mi je na prvom mestu“, rekao je on.

Predsednik kluba rekao je da je svestan činjenice da je profesionalizam surov i da nekada veliki rad, dobre namere i velika želja nisu dovoljni i zahvalio je Sferopulosu na svemu što je uradio za Zvezdu.

„Bila mi je čast da sam kao predsednik kluba sarađivao sa dobrim čovekom, vrhunskim trenerom koji je Crvenu zvezdu pre svega doživljavao kao porodicu, donosio nam radosti, radio vredno, predano, delio svoje dragoceno iskustvo kako bi naš veliki klub učinio većim. Zato će mu vrata Crvene zvezde kao čoveku koji je na gospodski način na terenu i van njega predstavljao naš klub i bio deo srpske košarke uvek biti otvorena“, naveo je Drčelić.

(Beta)

