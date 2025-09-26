Predsednik KK Partizan Mijailović: Ciljevi kluba su Top 6 u Evroligi i trofej u ABA ligi

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović izjavio je danas da su ciljevi kluba u predstojećoj sezoni da se direktno plasira u četvrtfinale Evrolige i osvoji titulu u ABA ligi, kao i da je budžet za prvi tim povećan za 35 odsto.

„Ciljevi su da budemo u ‘Top 6’ u Evroligi i da osvojimo trofej u ABA ligi. Doneli smo stratešku odluku da povećamo budžet za 35 odsto kad je prvi tim u pitanju. Dolazak Hapoela, Dubaija i Valensije je poremetio tržište i cene igrača“, naveo je Mijailović na konferenciji za novinare.

Mijailović je rekao i da je klub izmirio sve svoje obaveze, kao i da je ukupni budžet kluba 27.000.000 evra, od kojih 5.000.000 evra dolazi od državnih sponzorstava.

Predsednik Partizana je dodao i da će klub od Olimpijakosa dobiti 300.000 evra obeštećenja za Frenka Nilikinu.

„Mi smo pre nekoliko dana ušli u raskid ugovora sa Nilikinom. Bila je dilema stručnog štaba da li da ga zadržimo. Imao je zagarantovan ugovor, ponudili smo neke opcije koje se nisu dopale igraču. Klub je odredio obeštećenje, 300.000 evra, koje će u ponedeljak leći. Hoću da mu se zahvalim što je časno i ponosno nosio dres Partizana“, kazao je Mijailović.

Mijailović je naveo i da klub ima potrebna novčana sredstva da dovede igrača na poziciji centra, što očekuje da će se desiti u narednim danima.

„Postoji budžetska pozicija za centra. Mi smo na tržištu za dovođenje kvalitetnog centra. Nećemo potpisati igrača samo da bismo ga potpisali. Kada budemo našli pravog igrača imaćemo novca za njega. Važno je da dođe igrač u viziji prvog trenera. Očekujem da tu poziciju dobijemo u narednim danima“, izjavio je predsednik crno-belih.

Mijailović je rekao i da klub želi da dovede i zamenu za Nilikinu, i da bi dolaskom ta dva igrača Partizan završio prelazni rok.

„Na tržištu smo i za igrača na nižim pozicijama. Dolaskom ta dva igrača, uz Murinena, bismo kompletirali naš prelazni rok“, dodao je Mijailović.

Predsednik crno-belih izjavio je i da se na Ifea Lundberga, uprkos odlaska Nilikine, i dalje ne računa.

„Ife je i dalje igrač Partizana, ali mu je saopšteno da se na njega ne računa. Viđenje stručnog štaba je i da se nije uklopio u ekipu i da je lakše da ne bude u ekipi. Mislim da će on uskoro naći svoju novu sredinu, jer je sjajan igrač i momak i da ćemo se mi osloboditi njegovog ugovora“, kazao je Mijailović.

Partizan će, zbog zauzetosti Beogradske arene u januaru, Olimpijakos i Hapoel iz Tel Aviva morati da dočeka na drugim lokacijama.

Mijailović je saopštio da će crno-beli protiv Olimpijakosa 14. januara igrati u Beču ili Minhenu, a protiv Hapoela 23. januara u Ljubljani ili Solunu.

Predsednik Partizana je naveo i da će dobra disciplina biti cilj njegovog tima u predstojećoj sezoni, i da će se shodno tome disciplinski pravilnik primenjivati za sve zaposlene kluba.

„Discplinski pravilnik biće primenjen prema svim zaposlenima u klubu. Pre svega mislim o situaciji koja se desila sa naša tri igrača u gradu. Sudski postupak je u toku. To ne sme da se ponovi i dešava u sportu. To su loši primeri. Naši igrači su izrazili veliko žaljenje što se to dogodilo. Tolerancija će sledeće godine biti nulta“, rekao je Mijailović.

Mijailović je naveo da i da je prodato 14.000 sezonskih karata, koje smatra ključnim za budžet kluba, i dodao da produženje postojećih i potpisivanje novih sponzorskih ugovora daje stabilnost klubu.

Predsednik Partizana je kazao i da je klubu potrebna sopstvena trenažna dvorana i da je njegova velika želja da se to sprovede, kao i da je cilj kluba da naredne godine organizuje turnir u Kini ili Čikagu.

Treneru crno-belih Željku Obradoviću naredne godine ističe ugovor, a Mijailović je rekao da ne može da priča o produženju saradnje sa trofejnim stručnjakom jer i njemu samom sledeće godine ističe mandat predsednika kluba.

„Želim Željku da do kraja karijere ostane u Partizanu“, kazao je Mijailović.

Na pitanje o njegovom mišljenju o tome što navijači Partizana vređaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i o potencijalnom izbacivanju izraelskih klubova iz međunarodnih takmičenja, predsednik Partizana je izrazio želju da se politika ne meša u sport.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com