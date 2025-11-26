Predsednik KK Partizan Mijailović: Željko, večno sam ti zahvalan na svemu što si učinio za klub

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović izjavio je danas da je večno zahvalan dosadašnjem treneru crno-belih Željku Obradoviću na svemu što je učinio za klub i dodao da smatra da je nasleđe koje je trofejni stručnjak ostavio u Partizanu i srpskom sportu „neprevaziđeno i neizbrisivo“.

„Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti večno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uveren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine Košarkaški klub Partizan, neizmerno ti hvala“, naveo je Mijailović u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Obradović je danas saopštio da je podneo neopozivu ostavku na funkciju trenera Partizana zbog loših rezultata tima u ovoj sezoni.

On se u svom pismu zahvalio i Mijailoviću, kao i članovima Upravnog odbora.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, se u beogradski klub vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Obradović je tokom svoje trenerske karijere osvojio ukupno devet titula Evrolige sa pet različitih klubova, što ga čini rekorderom tog međunarodnog klupskog takmičenja po broju osvojenih trofeja.

Klub nije naveo ko će zameniti Obradovića na klupi crno-belih.

Partizan posle 13 odigranih mečeva u Evroligi ima skor 4/9, a crno-beli su izgubili sedam od poslednjih osam utakmica u tom takmičenju.

Crno-beli će svoju narednu utakmicu odigrati 4. decembra, kad će u Beogradu dočekati Bajern Minhen u okviru 14. kola Evrolige.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com