Predsednik Kristal Palasa Periš: Uzećemo u razmatranje ponude za Gehija ovog leta

Predsednik Fudbalskog kluba Kristal Palas Stiv Periš izjavio je da taj klub razmatra da ovog leta proda svog kapitena Marka Gehija, kako bi se izbegla mogućnost da engleski defanzivac nakon završetka ove sezone, kad mu bude istekao ugovor, napusti klub bez naknade.

„Moraćemo da uzmemo u razmatranje ponude za Gehija. Za igrače tog kalibra da odu bez naknade, to je problem. Nema sumnje u to, nažalost“, naveo je Periš, danas je preneo Skaj Sports (Sky Sports).

Periš je dodao i da su u poslednjih godinu dana primljene dve ponude za Gehija, ali da je klub zbog situacija u kojima se tada nalazio odbio obe.

„Imali smo jednu ponudu prošlog leta, ali je Joakim (Andersen) otišao u Fulam i nismo mogli sebi da priuštimo da izgubimo oba igrača. Zatim smo imali još jednu ponudu u januaru, ali i to je bila teška situacija, a i igrač je imao svoj stav o tome. Dakle, samo treba da vidimo šta će se desiti, ali potreban je novi ugovor ili neka vrsta zaključenja“, rekao je Periš.

Gehi (25) je u Kristal Palas došao u julu 2021. godine iz Čelsija u transferu vrednom 18 miliona funti.

Engleski defanzivac je od tad odigrao ukupno 156 utakmica za Kristal Palas, sa kojim je ove godine osvojio titule u FA kupu i Komjuniti šildu.

Sa reprezentacijom Engleske je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, na kom je odigrao svaku utakmicu svoje selekcije sem četvrtfinalne, koju je propustio zbog suspenzije.

(Beta)

