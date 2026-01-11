Predsednik Maklsfilda: Kao da smo osvojili FA kup, prvi sam utrčao u teren

Predsednik engleskog šestoligaškog fudbalskog kluba Maklsfild Rob Smetharst rekao je danas da ima utisak da je njegova ekipa osvojila FA kup, pobedom protiv branioca titule Kristal Palasa i priznao je da je prvi utrčao u teren po završetku utakmice.

Maklsfild je u subotu na svom terenu u trećem kolu pobedio branioca titule Kristal Palas 2:1 i napravio najveće iznenađenje u istoriji FA kupa, kada se gleda razlika u plasmanu u ligi. Kristal Palas je 117 pozicija ispred Maklsfilda.

„Istrčao sam. Mislio sam da će se ovo dogoditi i pomislio sam – uradiću to. Mislio sam da treba da zagrlim moje igrače na terenu i verovatno sam bio prvi koji je utrčao i izazvao haos“, rekao je Smetharst za radio Bi-Bi-Si (BBC).

„Bilo je neverovatno za Maklsfild. Znam da su momci bili na proslavi do tri, četiri ujutro. Mislim da su jučerašnja dešavanja za grad i zajednicu bila jedno od iskustava koje nikada neću zaboraviti. Verovali ili ne, rano sam se vratio kući. Vratio sam se i sve odgledao od početka. Neverovatne scene. Za mene je ovo kao da smo juče osvojili FA kup“, dodao je on.

Ekipa je ostvarila uspeh nakon tragedije koja ju je zadesila, kada je 21-godišnji napadač Itan Mekleod poginuo u saobraćajnoj nesreći 16. decembra, vraćajući se sa utakmice Nacionalne lige sever protiv Bedford tauna.

Njegovi roditelji su u subotu bili na utakmici i upoznali igrače, a Smetharst je rekao da je želeo da učestvuju u slavlju posle pobede.

„Zgrabio sam ih i rekao: ‘Ovo je vaš trenutak’. Odveo sam ih u svlačionicu. Bilo je veoma emotivno, dali smo im Itanove kopačke u kojima je igrao. Bio je zaista dirljiv trenutak, veoma uznemirujući. Prošli smo verovatno kroz jednu od najtežih stvari koju smo imali kao fudbalski klub i zajednica, izgubivši tako divnog momka“, rekao je on.

„Zauvek će nam to biti srceparajuće, ali ono što su momci uradili, sabrali su se i on je juče bio naš 12. igrač“, dodao je predsednik šestoligaša Maklsfilda.

(Beta)

