Predsednik Njuelsa želi da vrati Mesija u klub

Predsednik argentinskog fudbalskog kluba Njuels old bojs Ignasio Astore rekao je da uprava pokušava da vrati Lionela Mesija u taj klub iz Rozarija.

Mesi je od 1995. do 2000. godine igrao za omladinski tim Njuelsa, pre nego što je prešao u Barselonu, gde se proslavio, napravio uspešnu karijeru i postao jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

Posle Barselone igrao je za Pari Sen Žermen, odakle je prešao u Inter iz Majamija na leto 2023. godine. Njegov ugovor sa američkim klubom ističe na kraju godine, ali uprava kluba želi da produži saradnju sa kapitenom reprezentacije Argentine.

Govoreći za Kadena 3, Astore je rekao da želi da se Mesi vrati u klub.

„Institucija će uvek želeti Mesija, čak iako se radi o jednom turniru, osam utakmica, šest, četiri, jednoj utakmici, da zaigra u dresu Njuelsa. To je realnost. I mi uvek radimo na tome“, rekao je Astore.

On je dodao da je potrebno da se ispune brojni uslovi da bi Mesi došao u klub.

„Moramo da vidimo da li Mesi nema klauzulu o odlasku, poseban ugovor. Moramo da vidimo da li se uslovi porodice Mesi mogu ispuniti, zbog pitanja škole, zbog 27 miliona problema koji ponekad ne zavise od igrača“, naveo je predsednik argentinskog kluba.

„Za sada, on je daleko. Imam dobar odnos sa njegovom porodicom, ali ne sa njim. Trenutno, to je teško. To ne znači da jednog dana neće biti teško i da će biti lakše dovesti ga. Ne zavisi od njegove želje, on će verovatno želeti da dođe. Kad može, izlazi u dresu, sa sinom… Zavisi i od Mesijevih obaveza“, dodao je Astore.

