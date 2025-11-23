Predsednik Real Madrida Peres potvrdio da klub traži manjinskog akcionara

Predsednik Real Madrida Florentino Peres rekao je danas da planira da prvi put otvori kapital tog fudbalskog kluba investitorima, kako bi sačuvao i povećao vrednost kluba.

Dolazak manjinskog akcionara sa „pet odsto ili najviše 10 odsto“ u kapitalu kluba, predstavljao bi značajan pomak u ekonomskoj strukturi kluba, gde su članovi do sada bili jedini donosioci odluka.

Očekuje se da će predlog biti stavljen na glasanje na vanrednoj skupštini, čiji datum održavanja još nije objavljen.

„Želimo da naša istorijska struktura preživi buduće izazove i više nego ikad nam je potrebno da naših 100.000 članova bude aktivno uključeno u očuvanje našeg nasleđa“, rekao je Peres na generalnoj skupštini kluba.

Peres je obećao da će napraviti „podružnicu“, u kojoj će članovi kluba zadržati apsolutnu kontrolu nad odlukama Real Madrida, uključujući manjinski udeo od pet do najviše 10 odsto, koje će držati „jedan ili više dugoročnih investitora“.

Peres, koji je tokom govora u više navrata napao suđenje u španskom fudbalu, špansku ligu, Barselonu i Evropsku fudbalsku uniju (Uefa), obezbedio je odobrenje za rekordan budžet za sezonu 2025/2026 procenjen na više od 1,2 milijarde evra.

Predsednik madridskog kluba ponovio je da je projekat Super lige neophodan za opstanak evropskog fudbala, pozdravljajući „kraj monopola Uefa“, koja je prema presudi suda u Madridu, „zloupotrebila svoj dominantan položaj“ sprečavajući formiranje konkurentnog takmičenja.

„Snaga tih pravnih odluka nam omogućava, pored promocije našeg takmičenja, da tražimo značajnu milionsku odštetu od Uefa“, naveo je Peres.

Predsednik španske lige Havijer Tebas, koga je Peres oštro kritikovao i sa kojim je u otvorenom sukobu nekoliko godina, osudio je na mreži X „mesijanski, sektaški, suprematistički ton“ Peresa, u kojem se „pozicionira kao jedini posednik istine“.

(Beta)

