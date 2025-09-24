Predsednik Rvačkog saveza: Ne treba dizati prašinu zbog proslave Komarova u Zagrebu

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić rekao je da je Hrvatska dobro organizovala Svetsko prvenstvo u Zagrebu i da ne bi trebalo dizati prašinu zbog toga što je srpski reprezentativac Aleksandar Komarov podigao tri prsta proslavljajući osvajanje zlatne medalje.

„Turnir je bio organizovan na svetskom nivou. Ne bih puno polemisao oko tri prsta i Sašinog postupka, akcenat treba da stavimo na osvajanje zlatne medalje, da promovišemo naš sport, a ne da se bavimo drugim stvarima. To je sve bilo u žaru pobede, tu su bile pomešane emocije“, rekao je Šabić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Komarov je u nedelju osvojio zlatnu medalju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kilograma na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, pošto je u finalu pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija 4:3.

Srbiji je time osvojila medalju na devet uzastopnih svetskih prvenstava.

Komarov je jedini rvač u istoriji koji je bio svetski šampion u kadetskoj, juniorskoj, uzrastu do 23 godine i seniorskoj konkurenciji.

Komarov je rođen u Sankt Peterburgu, oženio se Srpkinjom i dobro govori srpski jezik. On je proslavljajući pobedu podigao tri prsta, a hrvatskim medijima objasnio je da nije želeo nikoga da uvredi i omalovaži tom gestikulacijom, već da je hteo da istakne da je do sada osvojio tri medalje za Srbiju. Rvač je rekao da mu je žao i da nije znao da bi to moglo drugačije da se protumači.

„Saša je sjajan momak koji je u više intervjua rekao da smo pola godine provodili tamo na pripremama i imamo sjajan odnos sa Hrvatima. Non-stop smo prisutni u Poreču na njihovim kampovima i nema razloga da se podiže prašina. Akcenat treba da se stavi na osvojeno zlato, konkurencija je bila nemoguća“, naveo je Šabić.

Na situaciju sa podignuta tri prsta Komarova posle osvajanje medalje i prašine koja se zbog toga podigla u hrvatskim medijima govorio je i predsednik Stručne komisije RSS i nekadašnji trofejni reprezentativac Davor Štefanek.

„Što se tiče tri prsta i sklanjanja šala, mislim da je to pre svega propust organizatora koji je davao te šalove da se stavljaju na takmičare. Taj šal je prekrio celu trenerku Komarova i grb Srbije i ja sam mu rekao to da skine, lepo savije i stavi u ruku. Nikakva tu provokacija nije bila ni prema kome“, rekao je Štefanek.

„Mi smo slavili, prijatelji smo sa Rvačkim savezom Hrvatske i nema mesta za političke parole njihovih medija. Komarov je došao iz Rusije, ovde se oženio, dobio dete. Odlučio je da rve za Srbiju, dosad su ga svi znali kao ruskog rvača, ali je on hteo da pokaže za koga nastupa, a to je grb Srbije, za koji se bori svim srcem“, dodao je on.

Štefanek je ocenio da ne bi bili postignuti ovakvi rezultati da nije bilo ovakvog rukovodstva Saveza.

„Hvala Upravnom dboru, svim ljudima koji su dosad bili u rvanju jer svi dišemo kao jedan i to može da donese rezultat. Komarov je brilijantno nastupao u Zagrebu i zaista u finalu je imao više nego odličan nastup. Okrenuti jednog rvača kao što je Iranac i osvojiti četiri boda na njemu, mislim da to niko na svetu nije napravio“, naveo je on.

Štefanek je čestitao i ostalim reprezentativcima koji su nastupili, Georgiju Tibilovu i Sebastijanu Nađu, koji su osvojili peta mesta i izgubili u borbama za medalju.

„Ovo je mali put do onoga što smo zacrtali svi zajedno, a to je Los Anđeles i svaka ova medalja koja se osvoji jeste lep rezultat, ali naš glavni cilj je 2028. i osvajanje olimpijske medalje“, naveo je Štefanek.

Pomoćnik ministra sporta i bivši predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković rekao je da je ponosan na to kako su njegovi naslednici nastavili da vode Savez posle njegovog odlaska. On je rekao da je važno da je stvorena dobra atmosfera, posle loše situacije i Igara u Parizu.

„Nažalost, poslednjih četiri, pet meseci pred Pariz, iz raznih okolnosti nije atmosfera bila kako treba i to je rezultiralo kako jeste, a imali smo ekipu, ne za jednu, nego tri, četiri medalje. Startovali su ni iz čega, ali su pokazali da, kada se napravi dobra atmosfera i selekcija, da se dolazi do rezultata. Kao neko sa strane, mnogo sam ponosan što, ne da su nastavili da idu mojim i putem mojih saradnika u Savezu, već da će sve to prevazići“, naveo je Trajković.

