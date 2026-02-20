Predsednik SAS-a Branković: Velika je čast i odgovornost biti domaćin Prvenstva Balkana

Predsednik Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković izjavio je danas da je velika čast i odgovornost biti domaćin Prvenstva Balkana i da činjenica da će Balkanijada i ove godine biti održana u Beogradu potvrđuje da Srbija ima "kapacitet, infrastrukturu i organizaciono iskustvo" za "vrhunska" međunarodna takmičenja.

„Velika je čast i odgovornost biti domaćin Prvenstva Balkana, jer to takmičenje okuplja najbolje atletičare regiona i predstavlja jedan od najvažnijih događaja u kalendaru Balkanske atletike. Činjenica da će Balkanijada ponovo održana u Beogradu potvrđuje da Srbija ima kapacitet, infrastrukturu i organizaciono iskustvo za vrhunska međunarodna takmičenja. Naša zemlja je poslednjih godina postala prepoznatljiv centar atletike u regionu, što nas posebno raduje“, naveo je Branković, koji je ujedno i predsednik Balkanske atletike, a preneo SAS.

Prvenstvo Balkana u atletici za seniore biće održano u subotu, 21. februara, od 11 časova u Atletskoj dvorani na Banjici.

„Očekujemo blizu 300 atletičara iz 21 zemlje, što govori o snazi i značaju ovog prvenstva. Kvalitet Balkanijade iz godine u godinu raste, a region ima sve više vrhunskih takmičara koji osvajaju medalje na evropskim i svetskim prvenstvima. Balkanska atletika danas predstavlja snažnu i konkurentnu celinu u evropskim okvirima, a ovakva takmičenja dodatno podižu nivo i motivaciju sportista“, dodao je Branković.

Reprezentaciju Srbije će na Prvenstvu Balkana predvoditi Ivana Španović i veliki broj mladih atletičara.

„Dolazak nove generacije je izuzetno važno za kontinuitet rezultata i budućnost srpske atletike. Imamo dokazanu šampionku svetskog nivoa kao što je Ivana Španović, ali i veliki broj mladih atletičara koji već ostvaruju zapažene rezultate i kucaju na vrata evropske scene. Ta kombinacija iskustva i mladosti daje stabilnost reprezentaciji i uliva optimizam da će Srbija i u narednim godinama imati značajnu ulogu u regionalnoj i evropskoj atletici“, rekao je Branković.

Branković je naveo i da je Atletska dvorana na Banjici omogućila Srbiji i da, uz sticanje „dragocenog“ iskustva kroz organizaciju takmičenja, obezbedi svojim atletičarima „vrhunske“ uslove za trening.

„To ima ogroman uticaj na rezultate, ali i na promociju atletike među mladima“, rekao je Branković.

Prvenstvu Balkana u Beogradu prisustvovaće i predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov.

„Dolazak predsednika Evropske atletike predstavlja veliko priznanje za Srbiju, ali i za Balkansku atletiku. To je potvrda da se naša takmičenja organizuju na visokom profesionalnom nivou i da region ima sve značajniju ulogu u evropskoj atletici. Prisustvo čelnika evropske kuće atletike dodatno podiže ugled Prvenstva Balkana i šalje snažnu poruku poverenja u naš rad, organizaciju i razvoj atletike u Srbiji“, kazao je Branković.

(Beta)

