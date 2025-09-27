Predsednik VTB lige Kušenko: VTB Superkup prošao na najvišem nivou

Predsednik Jedinstvene VTB lige Sergej Kušenko izjavio je da je VTB Superkup, koji je nedavno održan u Beogradu, prošao na „najvišem nivou“ i zahvalio se Košarkaškom savezu Srbije (KSS) na izuzetnoj organizaciji tog turnira.

„U ime VTB lige, želim da se zahvalim Košarkaškom savezu Srbije, Beogradu i svima koji su doprineli izuzetnoj organizaciji Superkupa u Beogradu. Vaš trud, profesionalizam i gostoprimstvo učinili su ovaj događaj posebnim i uspešnim. Superkup je prošao na najvišem nivou, što je rezultat vaše posvećenosti i saradnje. Iskreno se radujemo budućim projektima i ponovnom susretu u Beogradu“, naveo je Kušenko, preneo je danas KSS.

VTB Superkup je ove godine prvi put bio održan van Rusije. Utakmice su bile odigrane 24. i 25. septembra u Beogradskoj areni, a u njima su igrale ekipe Crvene zvezde, CSKA Moskve, Zenita iz Sankt Peterburga i Dubaija.

Trofej je osvojila ekipa CSKA Moskve pobedom u finalu nad Zenitom, dok je treće mesto pripalo Crvenoj zvezdi.

Predsednik KSS-a Nebojša Čović izjavio je da su se razgovori o organizovanju VTB Superkupa u Srbiji vodili nekoliko godina i dodao da su Košarkaški savez Srbije i Grad Beograd otvoreni za „sve dalje akcije i dogovore“ sa VTB ligom.

„Drago mi je da su predstavnici VTB lige zadovoljni sa svim uslovima i kompletnom organizacijom Superkupa. Mi smo o tome razgovarali nekoliko godina, a intenzivirali smo to u proteklih nekoliko meseci. Potom smo iskoordinirali sa Gradom Beogradom i svim ostalim institucijama da bi se napravio što bolji Superkup. Bilo je predviđeno da bude osam ekipa. Nažalost, svedeno je na četiri. Čestitam CSKA na osvojenom Superkupu i nadam se da će se nastaviti ova tradicija i vrata Košarkaškog saveza Srbije i Beograda su potpuno otvorena za sve dalje akcije i dogovore sa VTB ligom“, naveo je Čović.

Potpredsednik KSS-a za finansije i marketing i direktor seniorske reprezentacije Filip Sunturlić rekao je da su Košarkaški savez Srbije i Grad Beograd još jednom potvrdili da se ovakvi događaji mogu maksimalno dobro organizovati u Srbiji.

„Košarkaški savez Srbije, Grad Beograd i organizacioni tim turnira su još jednom potvrdili da se ovakvi događaji mogu maksimalno dobro organizovati u našoj državi jer posedujemo veliki kvalitet i iskustvo u organizaciji velikih sportskih međunarodnih događaja“, kazao je Sunturlić.

(Beta)

