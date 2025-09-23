Predstavnici Vinisijusa nastavili pregovore sa Realom o novom ugovoru

Predstavnici fudbalera Real Madrida Vinisijusa Žuniora nastavljaju pregovore sa upravom kluba o novom ugovoru, preneli su danas španski mediji.

Kako je preneo AS, razlika između dve strane u pogledu novca je 15 odsto, a čini se da Real nije spreman na kompromis, iako svi žele da Vinisijus ostane u klubu.

Vinisijus je u ponedeljak ujutro došao u klupski trening centar sa svojim predstavnicima, a menadžer Tata Soareš i agent Francisko Pena proveli su dva sata u kancelariji čelnika Reala, preneo je El Čiringito.

Marka je prenela da su oni bili na sastanku sa generalnim menadžerom Reala Hoseom Anhelom Sančesom, uobičajenim pregovaračem. List je preneo da ponuda Reala nije promenjena i da je i dalje aktuelna.

Vinisijus nije zadovoljan početkom saradnje sa trenerom Ćabijem Alonsom, pošto je tri utakmice počeo na klupi, ali je svestan da mora da popravi nastupe.

Njegov ugovor ističe 2027. godine, pa klub želi da što pre završi pregovore.

Španski mediji preneli su da je dogovor o novom ugovoru postignut početkom proleća, nakon što su za brazilskog fudbalera interesovanje iskazali klubovi iz Saudijske Arabije.

Međutim, u junu su mediji preneli da je fudbaler tražio poboljšane uslove, kojima bi se izjednačio sa Kilijanom Mbapeom kao najplaćeniji igrač kluba. Tada je objavljeno da su pregovori odloženi za kraj ove sezone, kada bi Vinisijusu ostalo još godinu dana ugovora.

(Beta)

