Preković: Nema zaustavljanja, idem na medalju u Tokiju

MADRID – Srpska karatiskinja Jovana Preković, nakon svetske i evropske titule, najavila je napad na medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

Preković je danas osvojila zlato na prvenstvu sveta u Madridu u kategoriji do 61 kilograma pobedom u finalu nad Kineskinjom Jin Sjaojan 8:5.

„Presrećna sam. Osvojila sam titulu prvaka sveta na veoma ubedljiv način i to je plod nase višegodisnje primer za ovaj trenutak. Moj trener Roksanda i ja smo taktiku za meč sa Kineskinjom pripremale sigurno vise od osam meseci, tačno sam znala šta u svakom momentu treba da radim“, rekla je Preković.

Preković dodaje da se neće zadovoljiti dosadašnjim uspesima.

„Idemo dalje ka Tokiju, neću da se ovde zaustavim. Hoću da obradujem našu naciju medaljom iz Tokija i ka tom putu Roksanda i ja idemo da koračamo uspravno i hrabro. Kao i do sada“, poručila je ona.

(Tanjug)