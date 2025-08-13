Premijer liga ne planira odigravanje utakmica u inostranstvu

Izvršni direktor Premijer lige Ričard Masters rekao je danas da nema planova za igranje utakmice tog takmičenja u inostranstvu i da ta ideja nije ni blizu onoga što želi.

Prethodnih meseci fudbalski savezi Italije i Španije su objavili planove da organizuju utakmice iz domaćih elitnih liga u Australiji i SAD i za to traže dozvole od Evropske fudbalske unije (Uefa) i Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

„Ne mislim da to uopšte menja stav Premijer lige, nemamo nikakve planove da igramo utakmice u inostranstvu“, rekao je Masters, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Španska liga planira da organizuje utakmicu Viljareala i Barselone 20. decembra u Majamiju i to bi bila prva evropska ligaška utakmica odigrana u inostranstvu.

Iz Italije, Milan i Komo bi trebalo da igraju utakmicu u Pertu u februaru.

Prethodnih godina u inostranstvu su se igrale utakmice italijanskog i španskog Superkupa.

Ideja da se u Premijer ligi odigra dodatno kolo – 39. van Engleske pojavila se 2008. godine, ali se od plana odustalo posle kritike navijača i medija.

Uprkos tome što je bivši izvršni direktor Premijer lige Ričard Skadamor pre 10 godina rekao da su klubovi zainteresovani, Masters je odbacio takav scenario.

„To nije ni blizu moje želje i o tome se ne razgovara za našim stolom“, naveo je Masters.

U Premijer ligi je 11 klubova u vlasništvu američkih kompanija, što je blizu dvotrećinskoj većini od 14 koja je potrebna za promenu pravila Premijer lige.

Predsednik Liverpula Tom Verner je prošle godine rekao Fajnenšel Tajmsu da se nada da će se utakmice Premijer lige igrati u Njujorku, Tokiju, Los Anđelesu, Rijadu i Rio de Žaneiru.

Njegov kolega iz Bornmuta Amerikanac Bil Foli rekao je da ne podržava planove da se utakmice Premijer lige igraju u inostranstvu.

„Potrebno je da se desi čitav niz stvari. Premijer liga je flertovala sa time pre više od decenije, razlog je bio međunarodni rast lige, a to smo mogli da uradimo na razne načine, digitalnim sredstvima, partnerima za emitovanje, konceptima poput letnje serije u SAD. Neophodnost koja je pokretala taj koncept je nestala“, naveo je Masters.

Nova sezona u Premijer ligi počinje u petak, utakmicom šampiona Liverpula i Bornmuta, od 21 čas na Enfildu.

(Beta)

