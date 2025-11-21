Premijer liga uvodi ograničenje troškova od naredne sezone

Klubovi engleske fudbalske Premijer lige dogovorili su se danas da od naredne sezone uvedu ograničenje troškova.

Troškovi kluba za transfere i plate biće ograničeni na 85 odsto njihovih fudbalskih prihoda i neto dobiti ili gubitka od prodaje igrača. Takođe, postojaće dodatnih 30 odsto, ali ako klubovi premaše taj limit – takozvani „crveni prag“, suočavaće se sa oduzimanjem bodova.

Najbolji engleski klubovi izglasali su primenu novih finansijskih pravila „Odnos troškova ekipe“ (Squad Cost Ratio – SCR) i „Održivost i sistemska otpornost“ (Sustainability and Systemic Resilience – SSR).

Ta pravila zamenila su kontroverzne propise Premijer lige o profitu i održivosti (PSR), koji su kažnjavali klubove ako su njihovi finansijski gubici tokom trogodišnjeg perioda prelazili 105 miliona funti. Zbog toga su oduzimanjem bodova prethodnih godina bili kažnjeni Everton i Notingem Forest.

Premijer liga saopštila je da su novi propisi više usklađeni sa onima koje koristi Evropska fudbalska unija (Uefa) i da „promovišu mogućnost za sve klubove da teže većem uspehu, istovremeno štiteći takmičarsku ravnotežu“.

Troškovi ekipe pokrivaju plate igrača i glavnog trenera, kao i troškove agenata i transfera.

Prihodi vezani za fudbal odnose se na ukupnu zaradu od fudbalskih operacija, uključujući prihode od lige i drugih takmičenja.

„Fokusiranje na troškove ekipe SCR daje klubovima veću slobodu da ulažu u druge aspekte svog poslovanja“, navodi se u saopštenju.

Drugi deo finansijskih pravila SSR ima za cilj da „podrži kratkoročnu, srednjeročnu i dugoročnu održivost svih klubova“.

Testiraće obrtni kapital, likvidnost i pozitivan kapitel svakog kluba u Premijer ligi.

(Beta)

