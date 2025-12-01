Preminuo legendarni italijanski teniser Nikola Pjetranđeli

Legendarni italijanski teniser Nikola Pjetranđeli, dvostruki šampion Rolan Garosa i prvi Italijan koji je osvojio grend slem titulu, preminuo je u 93. godini, saopštio je danas Teniski savez Italije.

„Italijanski savez oplakuje svoju ikonu. Jedini Italijan primljen u Svetsku tenisku kuću slavnih, Nikola Pjetranđeli, preminuo je u 93. godini“, naveo je italijanski savez na mreži Iks .

Nikola Pjetranđeli, rođen 1933. godine u Tunisu, dugo je, pre pojave Janika Sinera, smatran najvećim italijanskim teniserom svih vremena.

Tokom svoje karijere, koja se uglavnom odvijala pre Open ere, Pjetranđeli je osvojio 48 titula u singlu, uključujući dve titule na Rolan Garosu 1959. i 1960. godine.

Na pariskoj šljaci je izgubio još dva finala, od Španca Manuela Santane, 1961. i 1964. godine.

Na svojoj omiljenoj podlozi, šljaci, osvojio je i tri titule na turniru u Monte Karlu (1961, 1967, 1968) i dve u Rimu (1957, 1961).

Pjetranđeli je, takođe, stigao i do polufinala Vimbldona 1960. godine.

Njegovu karijeru je obeležio i Dejvis kup, u kojem je odigrao rekordna 164 meča, i u singlu i u dublu, i upisao 120 pobeda. Iako nikada nije podigao prestižni trofej Dejvis kupa kao igrač, izgubivši u finalima 1960 i 1961. od Australije, bio je selektor Italije kada je ta selekcija prvi put osvojila „salataru“ 1976. godine.

Jedan od najvećih terena na Foro Italiku, koji je svakog maja domaćin masters turnira u Rimu, nosi njegovo ime od 2006. godine.

(Beta)

