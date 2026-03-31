Preminuo legendarni ruski rukometaš Eduard Kokšarov

Legendarni ruski rukometaš Eduard Kokšarov iznenada je preminuo danas u 51. godini, saopštio je beloruski klub Meškov iz Bresta, čiji je bio trener u trenutku smrti.

„Rukometni klub Meškov Brest izražava iskreno saučešće porodici i prijateljima Eduarda Aleksandroviča Kokšarova. Pamtićemo ga kao osobu koja je ostavila trajni trag u našem timu i u srcima svih koji su ga poznavali. Ovo je nenadoknadiv gubitak za celu rukometnu porodicu i veliki šok za svetsku rukometnu zajednicu“, piše u saopštenju Meškova.

Kokšarov je sa reprezentacijom Rusije osvojio zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Sidneju i na Svetskom prvenstvu 1997. godine.

Sa selekcijom Rusije, čije je u jednom periodu bio i kapiten, osvojio je još tri medalje – srebra na Svetskom prvenstvu 1999. godine i Evropskom prvenstvu 2000. godine, i bronzu na Olimpijskim igrama u Atini.

Rekorder je po broju postignutih golova za reprezentaciju Rusije sa 1.110 pogodaka, a proglašen je za najboljeg igrača na poziciji levog krila na četiri uzastopna Svetska prvenstva – 2001, 2003, 2005. i 2007. godine, kao i na dva vezana Evropska prvenstva – 2004. i 2006. godine.

Najveći deo klupske karijere proveo je u slovenačkom Celju, za koje je igrao od 1999. do 2011. godine.

Najbolji je strelac u istoriji Celja sa ukupno 2.087 pogodaka, a 2004. godine je sa slovenačkim klubom osvojio i titulu u Ligi šampiona i trofej u Superkupu Evrope.

Celje je u svom saopštenju navelo da je Kokšarov svojom „posvećenošću, borbenim duhom i hrabrošću“ ostavio „neizbrisiv trag“ na taj klub, kao i na „ceo rukometni svet“.

„Bio je više od igrača – bio je simbol upornosti, kapiten, pravi vođa tima i čovek koji je inspirisao generacije“, piše u saopštenju slovenačkog kluba.

Kokšarov je nastupao i za SKIF Krasnodar i Čehovske Medvede, dok je nakon završetka igračke karijere, pored Meškova u kom je radio od 2023. godine, bio trener i SKIF-a, Vardara i Rostov-Dona, kao i selektor muške reprezentacije Rusije.

(Beta)

