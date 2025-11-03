Preminuo najstariji olimpijski šampion Šarl Kost

Najstariji olimpijski šampion na svetu, nekadašnji francuski biciklista Šarl Kost, preminuo je u 101. godini, objavila je ministarka sporta Francuske Marina Ferari.

Kost je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine u disciplini ekipna potera, a prošlog leta bio je i nosilac olimpijske baklje na Igrama u Parizu 2024.

„Sa velikom tugom sam saznala za smrt Šarla Kosta, olimpijskog šampiona iz Londona. Sa svojih 101 godinu ostavio je iza sebe ogromno sportsko nasleđe“, navela je Ferari u saopštenju.

Kost je preminuo u četvrtak. Pre Drugog svetskog rata važio je za jednog od najperspektivnijih francuskih biciklista, a nakon rata se vratio sportu, osvojivši nacionalno prvenstvo 1947. godine.

Na Olimpijskim igrama u Londonu sledeće godine osvojio je zlato u ekipnoj poteri, predvodeći Francusku do pobede nad Velikom Britanijom u polufinalu i Italijom u finalu.

Od januara 2025. godine, nakon smrti mađarske gimnastičarke Agneš Keleti, Kost je bio najstariji živi olimpijski šampion.

