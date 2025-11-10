Preminuo nekadašnji američki košarkaš i trener Leni Vilkens

Uzrok smrti Vilkensa, koji je izabran u Košarkašku Kuću slavnih i kao igrač, i kao trener, nije otkriven.

Vilkens je tokom igračke karijere, u toku koje je nastupao za Sent Luis, Sijetl, Klivlend i Portland, devet puta bio izabran za ol-stara Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

U sezoni 1969/70 je bio lider NBA lige po prosečnom broju asistencija, godinu dana kasnije je bio proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) Ol-star utakmice, a Sijetl je 1979. godine u njegovu čast povukao iz upotrebe dres sa brojem 19.

Trenersku karijeru je započeo 1969. godine, dok je još igrao za Sijetl. Supersonikse je 1979. godine predvodio do titule prvaka NBA lige, a u sezoni 1993/94, dok je vodio ekipu Atlante, bio je proglašen za najboljeg trenera NBA lige.

Četiri puta je bio trener na Ol-star utakmici, a trenersku karijeru, u toku koje je bio i šef stručnog štaba Portlanda, Klivlenda, Toronta i Njujorka, završio je sa 2.487 vođenih utakmica regularne sezone, što je i dalje rekord NBA lige.

Bio je prva osoba koja je kao trener ostvarila 1.000 pobeda u NBA ligi i druga osoba da bude izabrana u Kuću slavnih i kao igrač, i kao trener.

Sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio je dva olimpijska zlata – kao pomoćni trener u Barseloni 1992. godine i kao selektor u Atlanti 1996. godine.

U junu ove godine je dobio i svoju statuu ispred Klajmet Pledž arene u Sijetlu.

„Leni Vilkens je predstavljao najbolje iz NBA lige – kao član Kuće slavnih i kao igrač, i kao trener, i kao jedan od najcenjenijih ambasadora igre. Toliko da je pre četiri godine Leni dobio jedinstveno priznanje da bude proglašen jednim od 75 najvećih igrača i 15 najvećih trenera svih vremena. Uticao je na živote bezbroj mladih ljudi, kao i na generacije igrača i trenera koji su Lenija smatrali ne samo odličnim saigračem ili trenerom, već i izvanrednim mentorom koji je vodio sa integritetom i pravom klasom“, naveo je komesar NBA lige Adam Silver.

(Beta)

