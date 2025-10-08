Preminuo nekadašnji generalni sekretar FK Crvena zvezda Miloš Marinković

Nekadašnji generalni sekretar Fudbalskog kluba Crvena zvezda Miloš Marinković preminuo je u 89. godini, saopštio je danas taj beogradski klub.

„Sa velikom žalošću Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da nas je u 89. godini napustio jedan od najznačajnijih operativaca u istoriji našeg kluba Miloš Miša Marinković, čovek čije ime zauzima posebno mesto među legendama. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Marinković“, piše u saopštenju beogradskog kluba.

Marinković je u Fudbalskom klubu Crvena zvezda radio preko 20 godina. Najduže je obavljao funkciju sekretara stručnog štaba, prateći klub na 684 zvanične utakmice, u koju spada i finale Kupa evropskih šampiona u Bariju 1991. godine.

Nakon dužnosti generalnog sekretara Fudbalskog kluba obavljao je i funkciju „prvog čoveka“ Sportskog društva Crvena zvezda, dok je karijeru gradio u Fudbalskom savezu Jugoslavije.

Klub je naveo i da je Marinković bio jedan od „ključnih učesnika u operaciji prenošenja stadiona iz državnog u vlasništvo Crvene zvezde“, i da je time dao „ogroman doprinos očuvanju i jačanju temelja“ tog kluba.

„Na našim prostorima ostaće upamćen kao rodonačelnik sportskog marketinga, vizionar koji je među prvima prepoznao značaj profesionalne organizacije i odnosa sa navijačima u sportu. Miloš Miša Marinković ostaće upamćen kao tihi heroj iza kulisa, čovek koji je živeo za Crvenu zvezdu i koji je znanjem, posvećenošću i karakterom utkao neizbrisiv trag u istoriju našeg kluba“, navodi se u saopštenju beogradskih crveno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com