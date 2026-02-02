Preminuo nekadašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije Nemanja Stanković

Nekadašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Nemanja Stanković preminuo je danas u Nišu u 86. godini.

„Stanković je tokom 90-ih godina prošlog veka gotovo punu deceniju vodio Fudbalski savez Srbije, u jednom od najturbulentnijih perioda ne samo u sportu, već i u istoriji države. Bio je predsednik u vreme raspada SFR Jugoslavije, sankcija, institucionalnih lomova i stalnih pritisaka“, piše u saopštenju FSS-a.

Savez je naveo i da je za vreme svog mandata, zajedno sa generalnim sekretarom Nikolom Jockovićem, Stanković postavio „osnovne pravne i organizacione temelje“ i stavljao „poseban akcenat“ na „ravnomeran“ razvoj pokrajinskih i regionalnih saveza.

„Pod kapom FSS-a, stasavali su obrazovani i stručni sportski radnici, spremni i sposobni da se uhvate u koštac sa raznim izazovima. Savez je okupljao ugledne pravnike, ekonomiste, privrednike i sportske radnike, a među njima i samog Stankovića, čiji je autoritet bio neupitan“, dodaje se u saopštenju Saveza.

Nakon odlaska sa funkcije predsednika FSS-a na „prelazu iz 2000. u 2001. godinu“, Stanković je, kako je naveo FSS, bio „viđen“ kao kandidat za predsednika ili generalnog sekretara Fudbalskog saveza SR Jugoslavije.

„Međutim, tadašnje političke okolnosti uticale su i na sport, a savez se približavao raspadu. Na scenu su stupili novi ljudi, pa od njegovog daljeg angažmana nije bilo ništa. Posle toga povukao se iz fudbalskog života i javnosti. Poslednje dane proveo je u krugu porodice i prijatelja u Nišu“, piše u saopštenju FSS-a.

Savez je naveo i da je srpski fudbal ostao bez jednog od svojih „najvažnijih i najtiših graditelja“ i izrazio saučešće Stankovićevoj porodici.

(Beta)

