Preminuo nekadašnji predsednik OSS Aleksandar Boričić

Dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić preminuo je u 78. godini od posledica moždanog Udara, objavio je danas nekadašnji odbojkaš Vladimir Grbić.

„Upravo sam saznao da je predsednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne gore, Srbije, predsednik CEV i potpredsednik FIVB Aleksandar Boričić, preminuo zbog posledica moždanog udara. Neću nabrojati uspehe, titule, hobije i zasluge. Njih je more“, napisao je Grbić na Instagramu.

Grbić je istakao da je Boričić bio najzaslužniji za uspehe „zlatne generacije i status naše odbojke“.

„Iako sputavan zbog integriteta, do kraja ostao lojalan sebi, porodici i onome što je voleo. Čovek pre svega. Sada sa svojim saigračima i prijateljem, bronzanim sa EPO 75, mojim ocem Milošem. Neka ti je laka zemlja učitelju i jedini pravi predsedniče“, dodao je Grbić.

„Hvala ti na svemu, svakom savetu, prekoru, sugestiji. Neke praznine koje ostanu iza vas nikada ih niko ne može popuniti. Ma koliko da se trudi. Crvena zvezda je izgubila jednog velikog zvezdaša, a sport… nije ni svestan koliku je vrednost nosio ovaj čovek“, istakao je Grbić.

Grbić je izjavio saučešće porodici Aleksandra Boričića.

(Beta)

