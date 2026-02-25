Prestijani ne igra protiv Reala, Uefa odbila žalbu Benfike

Fudbaler Benfike Đanluka Prestijani neće večeras igrati protiv Real Madrida, revanš utakmicu plej-ofa u Ligi šampiona, pošto je Evropska fudbalska unija (Uefa) odbila žalbu portugalskog kluba na suspenziju.

Uefa je danas saopštila da postoji dovoljno dokaza koji na osnovu prvog utiska adekvatno potkrepljuju slučaj upotrebe diskriminatornog rečnika.

Prestijani je privremeno suspendovan na jednu utakmicu nakon što ga je fudbaler Reala Vinisijus Žunior optužio da ga je uvredio na rasnoj osnovi, prošlog utorka u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona u Lisabonu.

Benfika je navela da će se žaliti, ali da je malo verovatno da će ta žalba imati efekta uoči revanša na „Santjago Bernabeu“.

Uefa je izrekla privremenu zabranu, dok se čekaju rezultati istrage etičkog i disciplinskog inspektora, pa bi 20-godišnjeg argentinskom fudbaleru mogla biti izrečena dodatna kazna.

Prestijani je doputovao u Madrid i u utorak je trenirao sa saigračima, u nadi da će žalba biti usvojena.

(Beta)

