Prestijani: Nisam vređao Vinisijusa, nisam rasista

Fudbaler Benfike Đanluka Prestijani demantovao je danas da je na rasnoj osnovi vređao igrača Real Madrida Vinisijusa Žuniora tokom utakmice Lige šampiona.

„Želim da razjasnim da ni u jednom trenutku nisam uputio rasističke uvrede Vinisijusu Žunioru, koji je, nažalost, pogrešno shvatio ono što misli da je čuo. Nikada nisam bio rasista ni prema kome i žalim zbog pretnji koje sam dobio od igrača Real Madrida“, napisao je Argentinac na društvenim mrežama.

U objavi na svom nalogu na mreži X, Benfika je stala u odbranu svog igrača.

„Kao što snimci pokazuju, s obzirom na udaljenost, igrači Real Madrida nisu mogli da čuju ono što tvrde da su čuli“, objavila je Benfika.

Fudbaleri Benfike izgubili su sinoć od Real Madrida na svom terenu sa 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona, a jedini gol postigao je upravo Vinisijus Žunior u 50. minutu.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

Trener Benfike Žoze Morinjo je isključen u 85. minutu zbog prigovora, pošto je tražio od sudije da Vinisijusu pokaže drugi žuti karton zbog prekršaja.

Revanš utakmica između Reala i Benfike na programu je naredne srede na stadionu „Santjago Bernabeu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com