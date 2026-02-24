Prestijani otputovao sa fudbalerima Benfike u Madrid na utakmicu protiv Reala

Fudbaler Benfike Đanluka Prestijani otputovao je danas sa saigračima u Madrid, na revanš utamicu protiv Reala u plej-ofu Lige šampiona, uprkos tome što je privremeno suspendovan jer je navodno na rasnoj osnovi uvredio igrača španske ekipe Vinisijusa Žuniora.

Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je istragu o navodima o diskriminatornom ponašanju tokom utakmice prošlog utorka u Lisabonu, a po odluci Etičke i Disciplinske komisije evropske kuće fudbala, Prestijani je suspendovan za jednu utakmicu, za revanš.

Benfika je saopštila da će se žaliti na privremenu suspenziju svog igrača, čak iako sporni rokovi znače da je malo verovatno da će imati imati bilo kakav praktičan efekta na revanš, koji je na programu u sredu od 21 čas na „Santjago Bernabeu“.

Ako žalba bude usvojena, Prestijani bi mogao da igra protiv Reala, preneo je Skaj.

Real Madrid je prošlog utorka u Lisabonu pobedio Benfiku 1:0 u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona, a Vinisijus je postigao pobedonosni gol u 50. minutu.

Brazilski napadač je pogodak proslavio plesom uz korner zastavicu Benfike, što je uznemirilo navijače i igrače portugalskog tima.

Navijači Benfike su nakon toga počeli da bacaju flaše i druge predmete na igrače Real Madrida.

Nakon što je Prestijani ušao u sukob s njim, Vinisijus je optužio argentinskog igrača da ga je nazvao „majmunom“. Prestijani je pokrio usta svojim dresom kada se obratio Vinisijusu. Brazilski fudbaler je odbio da nastavi utakmicu, koja je zbog toga bila prekinuta 10 minuta.

Prestijani je negirao da je uvredio Vinisijusa na rasnoj osnovi i rekao da je napadač Real Madrida pogrešno razumeo šta mu je rekao. Igrači Benfike su posle utakmice rekli da je njihov saigrač provocirao Vinisijusa, ali da ga nije uvredio na rasnoj osnovi.

Trener Benfike Žoze Morinjo je isključen u 85. minutu zbog prigovora, a posle utakmice podržao je Prestijanija i kritikovao Vinisijusa zbog načina proslave gola.

Kako je preneo Skaj, Morinjo će iskoristiti pravilo Uefa da trener koji je suspendovan ne mora da razgovara sa medijima uoči naredne utakmice, pa će sve medijske dužnosti obavljati njegov pomoćnik.

(Beta)

