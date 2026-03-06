Prevc diskvalifikovan iz takmičenja u Lahtiju, ali je osvojio Veliki kristalni globus

Slovenački takmičar Domen Prevc diskvalifikovan je iz današnjeg takmičenja u ski skokovima u Lahtiju, na kome je pobedio, zbog predugih skija, ali je i pored toga osvojio Veliki kristalni globus namenjen šampionu Svetskog kupa.

Prevc je pobedio skokom od 129 metara, koji mu je doneo 138,8 poena. Po završetku takmičenja sudije su procenile da je Prevc imao nedozvoljenu dužinu skija, pa je diskvalifikovan.

Ski skakači su imali samo jednu seriju, pošto je takmičenje nadoknada za otkazani nastup u Svetskom kupu u Ruki krajem novembra.

Posle diskvalifikacije Prevca, pobedio je Filip Rajmund sa 129,3 bodova (125,5 metara), drugi je bio Austrijanac Danijel Čofening sa 128,6 bodova (124,5 metara), a treći Vladimir Zografski iz Bugarske sa 127,2 bodova (124,5 metara), što je njegov prvi plasman na podijum.

U ukupnom plasmanu Prevc je prvi sa 721 bodom više od Japanca Rjojuja Kobajašija, koji je današnje takmičenje završio na šestom mestu.

Prevc je ove zime osvojio gotovo sve najveće trofeje u ski skokovima, svetski je rekorder, svetski šampion u skokovima i letovima, a prošlog meseca je osvojio i olimpijsko zlato na velikoj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. U januaru je trijumfovao i na novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice.

(Beta)

