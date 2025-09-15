Prihod od ulaznica sa utakmice Norveške i Izraela biće uplaćen Lekarima bez granica

Prihod od prodaje ulaznica sa utakmice fudbalskih reprezentacija Norveške i Izraela u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, obećan kao humanitarna pomoć Gazi, biće uplaćen Lekarima bez granica.

Fudbalski savez Norveške objavio je danas partnerstvo sa tom nevladinom zdravstvenom organizacijom uoči utakmice Norveške i Izraela 11. oktobra u Oslu. Sve ulaznice su rasprodate, a ukupna donacija biće vredna stotine hiljada dolara.

„Novac je namenjen za pomoć organizaciji na terenu u Gazi i okolnim područjima pogođenim ratom“, navodi se u saopštenju Saveza.

Norveška je prošlog meseca obećala da će pomoći Palestincima novcem od fudbala, nakon što se Izrael nije suočio sa gotovo nikakvim pritiskom unutar sporta da bude suspendovan ili da se njegove utakmice bojkotuju otkako je u okobru 2023. godine pojačao sukob u Gazi.

Izrael iz bezbednosnih razloga učestvuje u evropskim takmičenjima otkako je 1994. godine primljen u Evropsku fudbalsku uniju (Uefa).

Rusija je suspendovana iz međunarodnih takmičenja u februaru 2022. godine posle napada na Ukrajinu, pošto su brojne članice Uefa odbile da igraju protiv klubova i reprezentacija iz Rusije.

„Kao član Fifa i Uefa naš Savez mora da se nosi sa učešćem Izraela u takmičenjima. U isto vreme, ne možemo i nećemo biti ravnodušni prema humanitarnoj patnji u regionu, posebno prema nesrazmernim napadima na civile u Gazi“, rekla je predsednica Fudbalskog saveza Norveške Lisa Klavenes.

Nije poznato koliko će Savez zaraditi od prodaje 23.000 ulaznica za utakmicu na stadionu Ulevol, na kome će biti pojačane bezbednosne mre.

Dodatnih tri miliona norveških kruna, odnosno 305.000 dolara obećala je jedna od najvećih investicionih kompanija u zemlji, a identitet donora poznat je organizaciji Lekari bez granica, navodi se u saopštenju.

O izazovima utakmice protiv Izraela, 14. oktobra u Udinama, danas je govorio i predsednik Fudbalskog saveza Italije Gabrijele Gravina.

„Svi smo veoma svesni osetljivosti italijanskog javnog mnjenja prema ovoj utakmici. Brinemo o ljudskom dostojanstvu, tako da nas mnogo boli ono što se dešava u Palestini“, rekao je Gravina državnom radiju.

Gravina, koji je i potpredsednik Uefa, rekao je da će italijanski Savez u saradnji sa evropskom kućom fudbala „raditi na humanitarnim inicijativama“ uoči utakmice.

U Udinama je prošlog meseca odigran Super kup Evrope između Pari Sen Žermena i Totenhema, a na utakmici su istaknuti transparenti „Zaustavite ubijanje dece“ i „Zaustavite ubijanje civila“.

(Beta)

