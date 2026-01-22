Prijateljska utakmica između fudbalera Partizana i Gangvona otkazana zbog loših vremenskih uslova

Prijateljska utakmica između fudbalera Partizana i južnokorejskog Gangvona, koja je bila na programu danas u Antaliji, otkazana je zbog loših vremenskih uslova, saopštio je beogradski klub.

Partizan je danas od 15 časova trebalo da igra protiv Gangvona, u svom poslednjem prijateljskom meču na pripremama za drugi deo sezone u Antaliji.

Crno-beli su u svojim ostalim prijateljskim utakmicama u Antaliji odigrali nerešeno protiv mađarskog Đera (2:2) i poljskog Rakova (1:1) i izgubili od slovenačke Mure (0:3).

Partizan će u nastavku sezone igrati samo u Super ligi Srbije, u kojoj je prvi na tabeli sa 46 bodova, jednim više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Crno-beli će svoju prvu zvaničnu utakmicu u drugom delu sezone odigrati 31. januara, kad će u Beogradu dočekati Radnički iz Niša.

(Beta)

