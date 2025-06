Priske novi trener Sparte iz Praga

Danac Brajan Priske novi je trener fudbalskog kluba Sparta iz Praga.

Kako je sinoć saopštio češki klub, 48-godišnji trener potpisao je višegodišnji ugovor.

On se vratio u Spartu, gde je pre tri godine predvodio klub do prve šampionske titule u devet godina. Sezonu kasnije osvojio je duplu krunu, a sa Spartom je stigao do osmine finala Lige Evropa u sezoni 2023/2024.

Prošle godine Sparta ga je pustila pre isteka ugovora kako bi preuzeo Fejenord, koji je tražio novog trenera jer je Arne Slot preuzeo Liverpul.

Fejenord je predvodio u 33 utakmice u svim takmičenjima, osvojio je Superkup Holandije i prošao grupnu fazu Lige šampiona, ali je otpušten u februaru zbog loših rezultata u domaćem prvenstvu.

Sparta je u tek završenoj sezoni zauzela četvrto mesto na tabeli, zbog čega je trener Lars Fris dobio otkaz.

„Sada sam se vratio sa barem istom željom, možda čak i većom“, rekao je Priske.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com