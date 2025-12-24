Priveden predsednik Fenerbahčea posle pozitivnog testa na narkotike

Predsednik Fenerbahčea Sadetin Saran priveden je danas u Istanbulu u sklopu proširene istrage o drogama u koju su upletene istaknute ličnosti iz sveta zabave i medija.

Saran, turski i američki državljanin, priveden je samo nekoliko sati nakon što su forenzičkim testovima otkriveni tragovi narkotika u njegovim uzorcima kose, prenela je državna televijzija TRT.

On je prošle nedelje pozvan da svedoči i poslat je u forenzičku ustanovu kako bi dao uzorke kose i krvi.

Od početka meseca više desetina ljudi privedeo je u sklopu istrage koju nadgleda Kancelarija glavnog tužioca Istanbula.

Među njima su televizijski voditelji, novinari, pevači, glumci, influenseri sa društvenih mreža. Oni se suočavaju sa optužbama koje se kreću od proizvodnje i trgovine drogom, do prostitucije. Mnogima su uzeti uzorci krvi i kose zbog testiranja na narkotike.

Saran, koji je u septembru izabran za predsednika Fenerbahčea, ispitan je prošle nedelje zbog sumnje da je snabdevao i omogućavao upotrebu narkotika.

Istanbulski klub je podržao Sarana i uverava navijače da će se poslovanje kluba nastaviti bez prekida.

„Imamo puno poverenje da će naš predsednik prevazići ovaj proces istim zdravim razumom i hrabrošću koje je uvek pokazivao. Naš predsednik gospodin Sadetin Saran, ostaviće ove dane iza sebe i odlučno nastaviti da radi za naš klub“, navodi se u saopštenju.

Saran je ranije danas odbacio nalaze rezultata, rekao je da nikada nije uzimao pomenutu drogu i najavio da će tražiti novo testiranje.

(Beta)

