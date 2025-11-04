Privremeni trener FK Partizan Jovanović: Moramo da pokažemo karakter i izdignemo se iz situacije

Privremeni trener fudbalera Partizana Marko Jovanović izjavio je danas da njegova ekipa na predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv Javora iz Ivanjice mora da pokaže karakter i „izdigne se“ iz loše situacije u kojoj se trenutno nalazi.

„Posle poraza od Mačve i Čukaričkog, očekuje nas jako teška utakmica protiv tima koji igra jako dobro u poslednje vreme. Nemaju poraz kod kuće i uvek su protiv nas u Ivanjici davali sve od sebe. Predvođeni su sjajnim trenerom i ekipa izgleda odlično. Mi smo Partizan, momci znaju šta ih očekuje, moramo da se izdignemo iz ove situacije, da pokažemo karakter, podignemo energiju, vratimo strast i nemam sumnje da će to igrači pokazati. Naše ambicije su maksimalne i samo pobeda može da nas izvuče iz krize u koju smo ušli prethodnih dana“, naveo je Jovanović na konferenciji za novinare.

Partizan će u sredu od 17 časova na gostujućem terenu u Ivanjici igrati protiv Javora, u zaostalom meču drugug kola Super lige Srbije.

Nakon smene Srđana Blagojevića u nedelju, Jovanović će zajedno sa Đorđijem Ćetkovićem voditi ekipu Partizana na predstojećim utakmicama protiv Javora i Novog Pazara.

„Želeo bih da se zahvalim Srđanu Blagojeviću i njegovim pomoćnicima na svemu što su uradili za naš klub, na sjajnoj saradnji koju smo imali. Došli su u trenutku kad je bilo najteže za klub, kad mnogi nisu hteli da dođu i mislim da smo zajedno napravili velike stvari i ostavili trag koji će uvek biti upamćen kod navijača“, rekao je Jovanović.

Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 31 bodom, jednim manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Javor osmi sa 17 bodova.

„Najbitnije smo mi, treba da podignemo igrače, da oni shvate da su u dobroj poziciji na tabeli i da ovom pobedom možemo da budemo prvi. To je veliki motiv za njih. Nadam se da će oni odgovoriti“, kazao je Jovanović.

Ekipa Partizana je izgubila u svoje prošle dve utakmice. Crno-beli su porazom od Mačve (0:2) u utorak eliminisani u šesnaestini finala Kupa Srbije, dok su u subotu u Super ligi Srbije izgubili od Čukaričkog (1:4) i time propustili šansu da preuzmu prvo mesto na tabeli državnog prvenstva.

„Očekivali smo da će doći do pada, mlada je ekipa, to je normalno. Nadali smo se da će doći kasnije, došlo je sad, svi ti usponi i padovi su normalni. Igrači treba da se fokusiraju na teren i da budu svesni da će nas pobeda vratiti tamo gde smo bili pre. Moramo da promenimo odnos, da budemo čvršći u duelima i agresivniji. Psihološki je najbitnije da ih podignemo“, kazao je Jovanović.

Privremeni trener Partizana rekao je da se Jovan Milošević oporavio od povrede i da će biti spreman za duel protiv Javora, kao i da, pored već duže odsutnog Marija Jurčevića, pojedini igrači imaju malih problema sa povredama.

„Biće jedna ili dve promene u sastavu. Imali smo juče malih problema kod nekih igrača, za koje ćemo videti danas u kakvom su stanju. Većina igrača su spremni i video sam energetski pozitivnu reakciju kod njih juče. Tako mora da bude i danas i sutra. Mi treba da im damo impuls da izgledamo bolje nego u prethodne dve utakmice. To nam je obaveza. Moraju sutra da izađu najspremniji protiv fizičke zahtevne ekipe Javora“, naveo je Jovanović.

Jovanović je izjavio i da njegova ekipa treba da veruje da može da osvoji titulu prvaka Srbije, bez obzira na to da li je to u ovom momentu realno ili ne.

„Na bod smo od Zvezde i borićemo se do poslednjeg trenutka, bez obzira da li je realno ili nije. Moramo da imamo jasne ciljeve i ambicije i da pokažemo da hoćemo da se borimo i idemo do kraja“, rekao je privremeni trener crno-belih.

U toku prošle utakmice protiv Čukaričkog, zamenik kapitena Partizana Vanja Dragojević ušao je u sukob sa igračem kluba sa Banovog Brda Nenadom Tomovićem, koji je pre toga dobacio nešto defanzivcu crno-belih Stefanu Miliću.

Jovanović je pohvalio Dragojevića na toj reakciji, rekavši da je u toj situaciji „odbranio klub i grb“.

„On je kao zamenik kapitena predstavljao Partizan u tom trenutku, reagovao je na sjajan način, odbranio je klub i grb i ja sam ponosan na njega. Tako mora da se brani ova institucija i klub. Ko će da ga brani ako ne naša deca. Svaka mu čast na tome, tako radi zamenik kapitena“, rekao je privremeni trener crno-belih.

Jovanović je na konferenciji za novinare izjavio saučešče porodici i klubu nedavno preminulog trenera fudbalera Radničkog iz Kragujevca Mladena Žižovića.

(Beta)

