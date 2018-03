Problemi sa povredama reprezentativaca, naknadno pozvan Nemanja Maksimović

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić naknadno je pozvao Nemanju Maksimovića i rekao je danas da ima mnogo problema sa povredjenim igračima.

Reprezentativci Srbije okupili su se pred dve prijateljske utakmice koje će se igrati protiv Maroka i Nigerije.Probleme sa povredama imaju Sergej Milinković-Savić, Miloš Veljković, Luka Milivojević i Vujadin Savić.

Krstajić je na konferenciji za novinare rekao i da postoje problemi sa vizama za Veliku Britaniju za igrače koji su novi na spisku.

Kada je reč o mladom golmanu Benfike Miletu Svilaru, koji je nastupao za mladu reprezentaciju Belgije, Krstajić je naveo da postoji obostrana želja.

„Ima želju, imamo i mi, ali to su tehničke stvari i treba pitati ljude koji se bave tim. Zbog čega nije tu, videćemo u budućnosti“, rekao je Krstajić.

Govoreći o Luki Joviću, Krstajić je naveo da on i njegov stručni štab prate sve igrače.

„Radi se o potencijalu koji zavredjuje pažnju i koji je budućnost srpskog fudbala. U ovom momentu treba da dobije vizu, ali je bitan za mladu reprezentaciju jer su joj potrebni bodovi“, kazao je Krstajić.

Selektor je rekao da će rotirati mnogo igrača u predstojeće dve prijateljske utakmice.

„Moraćemo da rotiramo mnogo igrača jer ćemo morati da znamo na koga ćemo moći da računamo. Biće mnogo bitno da ostavimo što bolji utisak na terenu, ali i rezultat da bismo imali mirniji period. Živimo u zemlji u kojoj su gladni uspeha“, kazao je Krstajić.

Selektor nije želeo da otkrije u kojoj će formaciji igrati reprezentacija.

„Ne krijem takve stvari. U ovom momentu nije vreme da otkrivam sistem igre, ali manje-više se neće mnogo menjati ono što smo igrali na azijskoj turneji“, rekao je Krstajić.

Utakmica protiv Maroka igraće se 23. marta u Torinu, a sa Nigerijom četiri dana kasnije u Londonu.

Upitan koliko su Maroko i Nigerija adekvatni protivnici s obzirom na to da u grupi nećemo igrati sa afričkim

selekcijama, Krstajić je odgovorio: „Veoma, kad znamo da su učesnici Svetskog prvenstva“.

(Beta)