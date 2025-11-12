Promenjen format NBA ol-stara, igraće košarkaši SAD protiv ostatka sveta

Rukovodstvo Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) objavilo je u noći između utorka i srede da će se predstojeći ol-star igrati prema novom formatu i da će to biti duel igrača SAD protiv ostatka sveta.

Rukovodstvo lige reagovalo je promenom formata nakon što je smanjeno interesovanje igrača i navijača za ol-star vikend, pa će se prema novim pravilima 15. februara 2026. godine u hali Los Anđeles Klipersa igrati mini turnir dve ekipe sastavljene od američkih igrača i jedne od igrača iz ostatka sveta.

Ekipe će biti sastavljene od po najmanje osam igrača, a utakmice će se igrati po 12 minuta.

Ekipa A igraće protiv Ekipe B u prvoj utakmici, a pobednik tog duela igraće protiv Ekipe C u drugom meču. Poražena ekipa iz prve utakmice igraće protiv Ekipe C u trećoj utakmici.

Dve najbolje ekipe igraće za titulu, a planirano je da se finalna utakmica odigra po standardnom formatu uz sve četiri četvrtine.

„Mislim da će ljudima to biti uzbudljivo da gledaju. Igraću žestoko. Uvek igram tako, ali ovo će začiniti sve. Svi igrači imaju ego, niko ne želi da se osramoti. Momci će igrati žešće jer ne žele da postanu, ne znam kako se to kaže, ne žele da postanu viralni. Uzbuđen sam zbog ovog formata“, rekao je igrač Milvokija Janis Adetokunbo.

Košarkaši rođeni van SAD su osvojili poslednjih sedam MVP nagrada, četiri poslednje titule za naboljeg strelca i pet poslednjih titula za najboljeg skakača. Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander prošle sezone je sa Oklahomom osvojio titulu u ligi, bio je MVP regularnog dela sezone, MVP finala i najbolji strelac.

Kako je saopšteno, neće biti većih izmena prilikom glasanja, glasovi navijača činće 50 odsto, igrači će činiti 25 odsto, a novinari i emiteri koji pokrivaju NBA ligu 25 odsto glasova. Iz tih glasova biće izabrano 10 startera, po pet na Istoku i Zapadu.

Treneri će izabrati 14 rezervnih igrača, po sedam iz svake konferencije.

(Beta)

