Promenjeni termini Partizanovog košarkaškog turnira u Beogradu

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da su promenjeni termini i uvedeni novi učesnici predstojećeg turnira Open Air, koji će se odigrati od 11. do 13. septembra u Beogradu.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova koji su najavljeni za četvrtak i zbog kojih utakmica Partizana i PAOK-a neće moći da se odigra na otvorenom, na stadionu Tašmajdan, promenjeni su termini mečeva, saopšteno je na sajtu beogradskog kluba.

Osim ranije najavljenih Partizana, PAOK-a i Zenita iz Sankt Peterburga, učestvovaće još Makabi Tel Aviv, Metalac i Uralmaš Jekaterininburg.

U četvrtak, 11. septembra PAOK i Metalac će od 19 časova u Maloj areni odigrati trening utakmicu koja će biti zatvorena za javnost.

U petak od 16 časova igraće Makabi i Zenit, u hali „Aleksandar Nikolić“, a od 18.30 Partizan će na stadionu Tašmajdan igrati protiv PAOK-a.

Dan kasnije od 16 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ igraće Uralmaš protiv poraženog iz duela Makabi – Zenit, a od 19 časova Partizan će igrati protiv pobednika duela Makabi – Zenit.

Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu Partizana i PAOK-a važe za celodnevni program 12. septembra u hali Aleksandar Nikolić i na stadionu Tašmajdan.

Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu koju je Partizan trebalo da igra 13. septembra, važiće za celodnevni program u hali Aleksandar Nikolić, istog dana.

Beogradski klub zahvalio je svim ekipama na saradnji i fleksibilnosti bez kojih ne bi mogli biti obezbeđeni uslovi za odigravanje utakmice na otvorenom između bratskih klubova, Partizana i PAOK-a.

(Beta)

